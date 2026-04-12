路透最新消息：伊朗新領袖重傷毀容 還失去一條腿

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，至今未見公開露面或講話。圖為德黑蘭10日路邊高掛穆吉塔巴的肖像。(歐新社)

美伊和平談判進行的同時，三位接近伊朗政治核心的消息人士向路透透露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)在2月28日那場導致他父親、前最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)喪生的空襲中，臉部嚴重毀容、雙腿重傷，甚至可能已失去一條腿。

路透11日報導，知情人士並透露，現年56歲的穆吉塔巴正在康復中，而且神智清晰；他持續透過音訊參加高層官員會談，並參與涉及戰爭、與華府 談判等重大決策。

伊朗官方3月8日宣布穆吉塔巴繼任最高領袖後，始終沒有發布任何他的現況照片或影音；只有伊朗國營電視台曾稱呼他「Janbaz」(意指在戰爭中受重傷的人)。穆吉塔巴的行蹤、健康狀況和執政能力，對外界來說一直成謎。伊朗高層核心圈成員前述說法，是迄今有關他健康狀況的最詳細敘述。

2月28日，美國和以色列 發動對伊朗戰爭首日，穆吉塔巴的父親、自1989年開始統治伊朗的哈米尼，在德黑蘭市中心最高領袖官邸被炸死，穆吉塔巴受重傷，他的妻子、姐夫和嫂嫂及眾多家庭成員在襲擊中喪生。

美方情報認為，穆吉塔巴除了毀容，還失去了一條腿。由於穆吉塔巴始終未公開現身，在社群媒體引發廣泛討論，有關他身體狀況以及到底誰在掌管伊朗國事的各種陰謀論甚囂塵上。

中東研究所(MEI)高級研究員瓦坦卡(Alex Vatanka)表示，不論穆吉塔巴傷勢如何，新上台的他缺乏執政經驗，即便被視為父親哈米尼政權的延續，仍不太可能掌握絕對權力，或許需要數年時間才能建立像他父親那樣的權威。

瓦坦卡指出，「穆吉塔巴會出聲，但他也必須證明自己的聲音是可信的、強大的、果決的。伊朗政權整體必須決定未來走向。」他表示，他說：「穆吉塔巴雖有話語權，但不會是最具影響力的那個。他必須證明自己能夠一言九鼎。整個政權得針對國家未來走向作出決定。」

消息人士表示，穆吉塔巴的照片預計會在一兩個月內公布，倘若他的健康狀況和安全條件允許，屆時還有可能公開露面。

伊朗常駐聯合國 代表團沒有回應路透有關穆吉塔巴傷勢，以及為何尚未發布其照片或影像的提問。