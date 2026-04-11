美伊和談：誰在伊斯蘭馬巴德的談判桌前

副總統范斯(中)抵達與巴基斯坦總理夏立夫的會面現場。(路透)

伊朗 與美國的代表團11日先後抵達巴基斯坦 首都伊斯蘭馬巴德。11日晚間，美伊代表團在當地舉行談判。

在這場決定中東局勢下一步走向、受到全世界高度關注的談判中，美伊雙方代表團的構成本身，即釋放了某種立場，反映了談判的複雜性。這些重要「臉孔」有何來歷？為何是他們參與此次談判？這些人員安排傳遞了怎樣的訊息？

伊朗代表團：談判並非讓步而是博弈延伸

伊朗代表團由伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領。

議長卡利巴夫：在目前的伊朗政壇，卡利巴夫被視為具有政治地位且相對能凝聚各派別共識的「務實強硬派」。他出身伊朗伊斯蘭革命衛隊體系，也曾多次競選總統，主張國家安全優先與戰略自主，重視在外界壓力下維持國家運轉能力。卡利巴夫近期多次就戰事發聲，強調「對等回應」與「綜合施壓」。分析人士認為，伊朗方面由他帶團談判，意在傳遞「談判並非讓步而是博弈延伸」的信號。

外長阿拉奇：作為資深外交官員，他在對美方博弈、外交周旋上經驗豐富。2025年以來，阿拉奇多次率領代表團與美方談判。伊美今年2月重啟談判直至戰事爆發，伊朗代表團與美方的三輪間接談判均由阿拉奇帶隊。

伊朗代表團共71人，還包括中央銀行行長、防務委員會秘書、最高國家安全委員會秘書處官員等，涵蓋談判人員、專家團隊、技術人員、媒體人員，顯示伊方為就安全、經濟、外交等多方面議題展開談判，有針對性地作了準備並派出相關領域代表。

美國代表團：鷹派打擊轉向外交出路？

美國代表團由副總統范斯率領。

副總統范斯：范斯被認為是受美國總統川普 信任和賞識的助手。據報導他還是川普團隊中最晚表態支持對伊軍事行動的官員之一，並曾在內部會議中質疑大規模對伊軍事行動，被認為是「伊朗更易接受的面孔」。有美國媒體稱，派范斯帶隊談判，意味著美方對伊朗戰事的態度從「鷹派打擊轉向外交出路」。不過，緣於川普政府內部在伊朗問題上的意見分歧，范斯對最終決策有多大影響力是未知數。

總統特使威科夫、川普女婿庫許納：兩人在戰事前作為美方代表與伊朗展開過多輪談判。但在伊朗眼中，兩人在談判桌上的表現不過是為此後的美方軍事行動「作掩護」，是美國「背信棄義」的代表性人物。此外，有外交人員向卡塔爾半島電視台記者披露，在今年2月一場談判中，威科夫沒有做詳細筆記，只依賴他個人對伊方信息的快速評估，導致雙方產生技術性誤解。

伊朗媒體報導，包括安保、警衛及禮賓團隊人員在內，美代表團人數達300人。有媒體總結，這次美伊談判是一場「300對71」的較量。

斡旋方巴基斯坦：「關鍵中間人」與「戰略橋梁」

作為本次談判斡旋方，巴基斯坦總理夏立夫和陸軍參謀長穆尼爾等高層官員作用關鍵。巴基斯坦被認為與各方均有良好關係，是「合適的斡旋方」。

總理夏立夫：在這次斡旋中被視為「關鍵中間人」。11日的「預熱談判」，即由夏立夫在美伊之間居中傳遞立場。夏立夫政治履歷豐富。美伊開啟談判之前的兩天，夏立夫分別同德國、奧地利、義大利、黎巴嫩等多國高層通電話磋商。美國媒體報導，川普再度執政後，也與夏立夫建立了不錯的個人關係。

陸軍參謀長穆尼爾：巴基斯坦觀察人士把他稱作可以協調各方利益的「戰略橋梁」，認為其在壓力下的危機應對和矛盾調解方面有突出能力。穆尼爾能同包括海灣國家在內的多國開展深層次接觸。在此前斡旋中，穆尼爾也被稱作美伊間的「關鍵聯絡人」。

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