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中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

美官員：以色列與黎巴嫩預計下周進行停火談判

中央社華盛頓9日綜合外電報導
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黎巴嫩貝魯特的Ain Al Mraiseh9日遭到以色列空襲。圖為重型機械在空襲...
黎巴嫩貝魯特的Ain Al Mraiseh9日遭到以色列空襲。圖為重型機械在空襲現場作業。路透

在各界愈來愈憂心黎巴嫩真主黨的戰事可能導致美國與伊朗的脆弱停火破裂之際，美國國務院一名官員今天表示，以色列與黎巴嫩下周將在華府會談。

法新社報導，伊朗支持的黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）在3月初加入中東戰火，以色列昨天對黎巴嫩發動自那時起最猛烈的轟炸，造成數百人死亡。這場空襲距離美伊停火協議生效還不滿48小時，已動搖雙邊停火。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早已指示內閣尋求與黎巴嫩直接談判，推動解除真主黨的武裝。

一名美國國務院官員表示：「我們可以證實，國務院下周將主持一場會議，與以色列及黎巴嫩討論持續中的停火談判。」

不過，一名黎巴嫩政府官員在內唐亞胡發聲明後匿名告訴法新社，黎巴嫩要求在與以色列展開任何談判前先停火。

以色列與黎巴嫩均尚未公開證實下周將在美國會談。

一名真主黨籍議員則重申，真主黨拒絕黎巴嫩與以色列之間的任何直接談判。真主黨並稱今天已朝以色列發射火箭。

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）今天視察黎巴嫩境內的以色列地面部隊，告訴他們真主黨在昨天的空襲中「遭受重創」。

以色列軍方也對黎巴嫩首都貝魯特南郊發布新的疏散命令，並於今天稍晚宣布將攻擊真主黨的發射據點，同時警告以色列民眾，真主黨可能於「未來數小時內」擴大攻勢。

歐盟、俄羅斯與土耳其都要求將美伊停火協議擴及黎巴嫩。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也說，「我們特別擔心黎巴嫩南部的情勢」，呼應法國及英國的聲明。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗認為黎巴嫩是停火協議「不可分割的一部分」。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也說，以色列對黎巴嫩的打擊，令伊朗預定本周末在巴基斯坦與美方特使的談判變得「毫無意義」。

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