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川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

伊朗宣稱「歷史大勝」10點方案曝光 美聯社指有2問題

編譯盧思綸／即時報導
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美國與伊朗在美東時間7日晚間達成2周停火。(路透)
美國與伊朗在美東時間7日晚間達成2周停火。(路透)

美國與伊朗在美東時間7日晚間最後關頭達成2周停火，伊朗媒體稱德黑蘭宣布取得「歷史大勝」，並公布伊朗的10項條件。然而，美聯社指出，目前不清楚伊朗是否會放寬對荷莫茲海峽的控制，以及伊朗稱美軍撤出的具體意涵。

伊朗英語新聞電視台報導稱，伊朗宣布在對美戰爭中取得「歷史大勝」，且華府被迫接受伊方10點方案，包括停止對伊朗攻擊、伊朗維持對荷莫茲海峽的控制、接受伊朗在濃縮鈾上的權利、解除所有一級與二級制裁。

然而，川普7日在真實社群發文宣布停火兩周，當中表示「收到伊朗的10點方案，認為這是一個可行的談判基礎」。雙方說法存在落差。

伊朗聲明並稱，方案也要求終止聯合國安理會及國際原子能總署理事會對伊朗的相關決議、賠償伊朗損失、美軍撤出在區域的部隊，停止包括黎巴嫩在內各條戰線的戰事。

美聯社指出，根據伊朗稱伊美達成的停火協議仍有疑慮，包括不清楚伊朗是否會放寬對荷莫茲海峽的控制，以及伊朗稱美軍撤出的具體意涵。

根據伊朗外長阿拉奇引述伊朗最高國家安全委員會聲明，伊美停火2周期間，「船隻可透過與伊朗武裝部隊協調，並適當考量技術限制，安全通過荷莫茲海峽」。

但戰前並不存在所謂「技術限制」。過去數10年，每天有超過100艘船舶行經伊朗與阿曼領海內的荷莫茲。

聲明也未提及，伊朗是否會比照戰爭期間，繼續向船隻收費。

除此之外，伊朗稱「美國戰鬥部隊撤出區域內所有基地與部署地點」也引發疑問。

美國自1991年波灣戰爭以來在波斯灣地區維持一套軍事基地網絡，這些基地一直是區域主要安全保障力量，也為富產能源的波灣阿拉伯國家提供保護。

然而，伊朗並未界定所謂「戰鬥部隊」具體是指什麼，這可能為這些基地繼續存在留下模糊空間。

不過，若美軍真的在區域內縮減兵力，可能會引發已承受數周戰火的波灣阿拉伯國家不滿。

黎巴嫩 華府 川普

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