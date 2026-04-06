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伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

編譯盧思綸／即時報導
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一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

BBC報導，在川普總統對伊朗祭出最後通牒前，部分亞洲國家已先後與德黑蘭談妥或取得默許，讓部分船舶得以安全通行荷莫茲海峽，包括巴基斯坦、印度、菲律賓與中國。至於日本與馬來西亞，近期也有部分船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案、具體條件為何，外界仍不清楚。

專家指出，伊朗准許部分亞洲國家通行，但適用範圍與可持續時間仍有疑問；目前許多油輪懸掛巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，但這些國家尚未取得安全通行保證。

川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽或達成協議，否則美軍將打擊其境內所有橋梁與電廠，「在一夜之間摧毀伊朗」。

BBC指出，巴基斯坦、印度與中國近幾周均獲伊朗明示或默許該國船舶通過荷莫茲海峽。巴基斯坦3月28日宣布已有20艘船獲放行，印度對此歸功於外交努力，中國也證實已有船舶穿越荷莫茲並獲協助；北京同時維持與德黑蘭友好關係，並與巴基斯坦共同推動美伊停火。

然而，航運專家提醒，這些保證的適用範圍與時效仍有疑問。航運顧問公司Marisks的曼尼亞提斯（Dimitris Maniatis）提到，目前仍不清楚，伊朗提供的安全通行保證，究竟只適用於部分船隻，還是適用於懸掛某一國國旗的所有船舶。

雪梨科技大學研究員施訓鵬（Roc Shi）指出，可以確定的是，急需波灣能源的國家已意識到，要想恢復運輸就必須和伊朗打交道；同時，這些安排象徵「外交突破」，但不等於問題已解決。

菲律賓3日與伊朗通話後達成協議，是亞洲國家中最新一國。由於菲律賓98%的石油仰賴中東進口，在戰爭爆發後已率先宣布全國能源緊急狀態。

新加坡國立大學能源研究所的富坎（Roger Fouquet）指出，菲律賓常被視為美國盟友卻仍獲伊朗放行「是非常有意思的案例」，表明德黑蘭願意分開處理，區分敵國同盟是否實際參與衝突。

至於日本與馬來西亞部分船隻近期也成功闖關荷莫茲，但仍不清楚是在什麼條件下談妥安全通行或是否支付通行費。

日本航運公司商船三井與馬來西亞部分船隻近期也獲准通過荷莫茲，但外界仍不清楚相關通行安排的具體條件，以及是否涉及支付費用。

曼尼亞提斯提到，目前許多油輪懸掛的是巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，而這些國家尚未取得安全通行保證。

日本 川普 巴基斯坦

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