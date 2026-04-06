美以續攻伊朗 擊斃革命衛隊情報首長

伊斯蘭革命衛隊情報部門首長哈德米（Majid Khademi，圖）少將6日清晨在美以兩國的攻勢中身亡。美聯社

伊朗 伊斯蘭革命衛隊表示，其情報首長命喪美國與以色列 今天發動的空襲；以色列官員隨後證實這項消息。

法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在通訊軟體Telegram上宣布，伊斯蘭革命衛隊情報部門首長哈德米（Majid Khademi）少將今天清晨在美以兩國的攻勢中身亡。

根據美聯社，伊朗國營媒體已報導此事，但未說明哈德米是在哪裡遇害。不過首都德黑蘭周邊住宅區今天清晨多次遭到空襲。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稍後也證實哈德米死亡，他還說：「革命衛隊對平民開槍，我們正在消滅這些恐怖分子的領袖。伊朗領導人活在被當成目標的恐懼中，我們將繼續逐一追捕他們。」

哈德米生前是接替卡茲米（Mohammad Kazemi）將軍的職務，卡茲米死於伊朗和以色列去年6月爆發的12日戰爭。

伊斯蘭革命衛隊的情報部門在伊朗擁有龐大權力，僅向最高領袖負責。該部門經常被認為與拘留西方公民或與國外有聯繫者有關，同時也被指控在境外暗殺及攻擊反對伊朗神權體制的異議人士。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，伊朗1月發生致命反政府示威後，哈德米2月指控美國總統川普（Donald Trump）助長伊朗官員所謂的「造假謀殺」策略，旨在增加抗議活動的傷亡人數，以便為外國干預行動創造正當性。

哈德米當時聲稱，有10幾個外國情報機構參與席捲伊朗全國的示威活動，其中包括以色列國防軍轄下情報單位8200部隊（Unit 8200）。

▼收聽一洲焦點Podcast：