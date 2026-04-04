防美派遣地面部隊 伊朗動員備戰 連12歲童都被招募

美伊戰事升高，伊朗不僅拒絕和談，還傳出開始動員，為地面戰作準備。（美聯社）

川普 總統下令將數千名陸戰隊與空降部隊部署至中東，儘管尚未表示將派遣地面部隊。此舉已引發新一波威脅與應對準備，一方面警告將擴大攻擊波斯灣地區目標，另一方面加強最大石油 港口周邊防禦，並發動一場讓人聯想到1980年代伊朗與伊拉克戰爭的大規模動員招募行動。

華爾街日報2日報導，專家與知情人士指出，伊朗正為一場激烈戰鬥做準備，試圖在面對美國與以色列 的空中優勢時，讓對方付出更大傷亡；同時動員民眾，喚起兩伊戰爭時期的戰時氛圍，包括招募數百萬伊朗人，甚至涵蓋兒童。

伊朗官員聲稱，正強化石油出口要地哈格島的防禦，包括增強飛彈系統、在海岸布設地雷以及設置詭雷。軍事專家指出，美軍可能的地面行動將聚焦於攻占哈格島，也可能奪取荷莫茲海峽中的伊朗島嶼，如阿聯聲稱擁有主權的阿布穆薩島，或由特種部隊突襲奪取高濃縮鈾儲備。德黑蘭方面則釋出訊號，表示防禦措施將擴大至整個地區，以提高任何攻擊的代價。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示：「伊朗打算讓任何美軍登陸行動的成本高昂，並在政治上難以承受。我預期伊朗會先以無人機群攻造成打擊，然後擴大報復至鄰國。」

專家表示，伊朗擁有約100萬名現役與後備部隊，其中約19萬人為革命衛隊的核心戰力。儘管大部分部隊訓練不足、裝備落後，有些甚至可追溯至數十年前，但仍具備山地地形優勢，以及多年來與區域民兵協同進行非對稱作戰、對抗以色列與美國的經驗。此外，部署在海岸線的部隊實戰經驗更為豐富，相較之下，內陸部隊自兩伊戰爭以來未曾經歷直接戰鬥。

伊朗政府也正在強化國內防線，中部城市伊斯法罕的一名居民表示，戴著頭套的安全部隊在這座城市及周邊城鎮設立多個檢查站。發送給手機用戶的簡訊顯示，當局啟動名為「Janfada」（意為「犧牲」）的招募行動，招募志願者對抗美軍。革命衛隊也表示，正招募最年輕僅12歲的志願者，負責烹飪、醫療等支援服務及支援檢查站運作。

在伊朗，街頭標語與海報至今仍可見悼念烈士的內容，已成為日常生活的一部分。隸屬伊朗國防部的媒體發布一張招募海報，上面是一名少年與一名戴面紗的女孩，兩人面帶微笑。總部位於美國的「伊朗人權活動人士」組織表示，已接獲兒童在檢查站執勤時喪命的報告。

目前難以確定有多少伊朗人會加入這些行動，與革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社稱人數已達數百萬。不論實際數字為何，一旦發生入侵，可能在分裂的社會各階層引發民族主義反應。

維權人士詹格拉維（Azam Jangravi）曾因抗議強制戴頭巾而流亡，起初支持針對伊朗領導人與安全部隊的轟炸行動，但在川普威脅占領伊朗島嶼後改變了看法。她說：「領土完整對大多數伊朗人來說是紅線，不論他們支持還是反對這個政權。」