美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

半島電視台報導，美國與以色列 31日凌晨空襲伊朗 中部城市伊斯法罕（Isfahan）一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸，大片橘紅色火球竄起，猛烈火勢照亮夜空。川普 總統也轉發這段影片。

根據伊朗國際（Iran International），影片中遇襲地點為伊朗一處軍事設施。

半島電視台引述目擊者影片指出，伊斯法罕遭美以猛烈攻擊。這座城市約230萬人，也是巴爾德空軍基地（Badr military airbase）的所在位置。

伊朗國際形容，空襲現場先是升起強烈火光與蘑菇狀煙雲，隨後接連傳出多次爆炸，大片橘紅色火焰映亮夜空。

社群媒體X多個帳號轉發相關影片，且傳出被炸設施存放大量彈藥。這項說法尚未獲得核實。

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