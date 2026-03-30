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美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

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一周內有結果？川普透露正與伊朗議長談判 遭反嗆在造勢帶風向

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統29日前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，在空軍一號上與媒體交談。(路透)
川普總統29日前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，在空軍一號上與媒體交談。(路透)

美國總統川普30日接受紐約郵報獨家專訪時，對伊朗及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出警告，表示美方對於德黑蘭攻擊以色列最大煉油廠後的回應「很快就會到來」。

伊朗近日進一步升級對以色列及中東鄰國基礎設施的攻擊，打擊科威特一處水電設施；以色列北部城市海法的一座煉油廠，也因伊朗飛彈襲擊而起火燃燒。被問及如何回應這些攻擊時，川普表示：「很快你們就會看到。」

隨著美國向中東部署更多軍力、可能對伊朗造成災難性打擊之際，川普也敦促幾近瓦解的伊朗政權在為時已晚前達成協議，並表示美方將打擊伊朗的真正要害，也就是能源基礎設施。他並指出，美國很快就會知道伊朗國會議長卡利巴夫是否願意與美方合作。川普說：「我們會知道的，我大概一周內會告訴你。」

川普此語幾乎證實美方談判對象就是卡利巴夫。而卡利巴夫則在「X」發文回應，指川普在造勢帶風向，警告攻擊伊朗基礎設施將是「重大錯誤」。他寫道：「敵人一邊把自己的意圖當新聞放出來，一邊威脅我們的國家。這是個大錯誤。如果他們打我們一次，就會付出數倍代價。願真主保佑，在最高領袖的帶領下，伊朗人民將讓敵人為侵略付出代價，並奪回自身權利。」

川普還描述伊朗內部發生劇變，聲稱舊有權力核心實際上已被一掃而空，取而代之的是一批新人物，且到目前為止較容易打交道。他說：「政權已經徹底更替，因為過去那些人已經不在了，我們現在面對的是一整批新的人。因此，到目前為止，他們要理性得多。」

被追問這些人是否不同於過去的伊朗政權體系時，川普直言不諱。他說：「差不多。過去那些人已經全都死了。」

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