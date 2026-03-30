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伊朗被指戰力進化 美「空中之眼」斷成兩截照片網上瘋傳

編譯盧思綸高詣軒／綜合29日電
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沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地遭伊朗空襲，E-3預警機疑斷成兩截。（取材自@se...
沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地遭伊朗空襲，E-3預警機疑斷成兩截。（取材自@sentdefender在X的照片）

紐約時報報導，美軍多次強調伊朗發射無人機與飛彈的頻率，較戰爭初期下降90%，但此說法恐怕把攻擊次數減少誤當成戰力下滑；事實上，伊朗的命中率自開戰初期以來不減反升，自3月10日來已增加逾一倍。另外，美軍沙烏地阿拉伯空軍基地27日遭伊朗空襲，伊朗29日發布衛星圖及轉發網傳圖片，顯示美軍E-3預警機疑斷成兩截。

美軍稱伊朗攻擊次數較戰爭初期減少約90%，以軍也表示伊朗約70%的飛彈發射器已喪失戰力。但近幾天，數百萬以色列人日夜奔向防空洞，躲避伊朗飛彈攻擊。德黑蘭接連攻擊以色列與波灣國家顯示，伊朗仍握有足夠飛彈與無人機，足以持續擾亂區域局勢。

華盛頓近東政策研究所安全分析師納迪米（Farzin Nadimi）指出，伊朗沉沒的海軍和被摧毀的空軍，從表面上來看是非常重要的美以勝利指標，「但我們都明白，對伊朗而言，成功的主要指標是能否持續朝以色列、美軍基地與波灣國家發射彈道飛彈與無人機。而他們至今仍做得到。」

美國智庫史汀生中心資深研究員葛里科（Kelly A. Grieco）分析開源資料指出，伊朗的命中率有所上升，自3月10日以來已增加超過一倍。「伊朗不像是已經被打垮，反而更像是在戰場上持續修正、摸索，並且仍有能力造成一定程度的破壞，來推進自己的戰略目的」。但葛里科也提醒這些數字未必精確。

報導提到，伊朗近來不僅打到以色列核設施門戶，還疑似摸索出突破以色列防空的新方式，也就是發射搭載集束彈頭的飛彈，讓彈頭在高空散開。這類武器必須靠昂貴且數量有限的高空攔截系統才能有效壓制。

此外，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭伊朗空襲，造成至少24名美軍受傷，華爾街日報引述美國及阿拉伯官員指出，1架E-3「哨兵」空中預警機受損，幾乎無法修復。伊朗方面29日發布衛星圖，又轉發網傳圖片，顯示美軍E-3預警機疑斷成兩截。 

E-3預警機有如美軍「空中之眼」，可提供戰場即時影像，在重大衝突中發揮作用。美國智庫史汀生中心資深研究員葛里科（Kelly Grieco）指出，這是一項重大損失，恐使美軍在戰場掌握與指揮上出現缺口，甚至錯失打擊伊朗部隊的機會。

前F-16飛官、現任美國空軍協會智庫密契爾航太研究所研究主任潘妮（Heather Penney）也稱，戰鬥機飛官尤其仰賴AWACS提供的整體戰場圖像，E-3和這些空中戰場管理人員有如「空中之眼」，「他們看得到全局，就像西洋棋局的操盤者，戰鬥機飛官則像西洋棋中的主教」。

據美國軍事新聞網站The War Zone指，美國空軍目前有16架E-3預警機，數量是數年前的一半，在戰爭爆發前，美軍派遣其中6架赴中東。網站同時談到，由於機隊老舊，不是所有E-3預警機都能隨時執行作戰任務，任何時候都能夠執行任務的E-3數量遠遠少於仍在服役的16架。

伊朗28日發射飛彈攻擊以色列，造成以國以實陶（Eshtaol）附近區域受損。（路...
伊朗28日發射飛彈攻擊以色列，造成以國以實陶（Eshtaol）附近區域受損。（路透）

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