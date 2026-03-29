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巴基斯坦稱主辦美伊會談 伊朗警告將美地面部隊燒成灰

中央社／伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導
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巴基斯坦外交部長達爾。（路透）
巴基斯坦外交部長達爾。（路透）

巴基斯坦今天宣布，將會很快主辦美國和伊朗的會談。不過華府與德黑蘭沒有立即就此回應。針對這場持續一個月的戰爭進行的相關會談將採取直接或間接形式暫不得而知。

美聯社報導，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）與土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯外長在伊斯蘭馬巴德會晤後指出：「巴基斯坦欣見伊朗和美國都對巴基斯坦促成這場會談表達信任。巴基斯坦很榮幸能主辦並協助兩方於接下來幾天展開有意義對話。」預計這些國家的外長明天將再度會面。

巴基斯坦外交部沒有回答提問。憑藉與美國和伊朗均維持相對良好關係，伊斯蘭馬巴德扮演中間人的角色逐漸浮現。巴基斯坦官員曾表示，過去幾週持續低調展開外交行動。

在約2500名受過兩棲登陸訓練的美國陸戰隊員抵達中東後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稍早表示，在巴基斯坦進行的會談不過是掩人耳目的幌子。根據國營媒體報導，他表示，伊朗部隊「正在等待美軍抵達地面，然後把他們燒成灰燼，並且徹底懲罰他們的區域盟友」。

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