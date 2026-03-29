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中東數國赴巴基斯坦 磋商伊朗戰爭局勢

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中東數國赴巴基斯坦 磋商伊朗戰爭局勢

中央社杜拜29日綜合外電報導
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中東數國外長正齊聚巴基斯坦，商討停止伊朗戰爭。(路透)
中東數國外長正齊聚巴基斯坦，商討停止伊朗戰爭。(路透)

伊朗今天表示已準備好回應美國可能發動的地面攻擊，並指控美國一方面釋出願意磋商的訊息，另一方面卻策畫地面攻擊。同時，中東數國外長正齊聚巴基斯坦，商討停止這場戰爭。

路透報導，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其和埃及等國外交部長齊聚巴國首都伊斯蘭馬巴德，共商如何結束美國與以色列對伊朗這場長達1個月的戰爭。這場戰事已造成數千人喪生，更對全球能源供應帶來史上最大規模衝擊。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國一方面公開傳遞談判與對話的訊息，另一方面卻在暗中策畫地面攻擊，他強調伊朗有能力應對美軍部署，「當美國一心想使伊朗屈服，我們的回應就是絕不接受羞辱」。

巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）今天在伊斯蘭馬巴德分別與土耳其和埃及外長進行雙邊會談，為四方磋商做準備。巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）昨天剛與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話。

此外，軍事層級的接觸持續進行中。消息人士指出，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）與美國副總統范斯（JD Vance）保持定期聯繫。

另一名土耳其消息人士指出，安卡拉當局正與其他國家商討一項重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的提案，這對中東緊張降溫至關重要。

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