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伊朗安全部隊招募12歲孩童 恐違反兒童權利公約

伊朗安全部隊招募12歲孩童 恐違反兒童權利公約

中央社德黑蘭29日綜合外電報導
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德黑蘭街頭的伊朗革命衛隊看板。(路透)
德黑蘭街頭的伊朗革命衛隊看板。(路透)

中東地區戰事持續一個月，伊朗革命衛隊官員近來告訴當地媒體，該國安全部隊正招募年僅12歲的孩童在首都德黑蘭駐守檢查站並執行其他任務，但此舉恐違反聯合國兒童權利公約。

法新社報導，美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，德黑蘭各地出現許多檢查站，當地居民指稱，其中部分哨站有身穿便衣的青少年，他們還手持機槍。

伊朗相關當局於德黑蘭發起一項代號是「為了伊朗」的招募行動，吸納人員加入安全部隊，且將最低年齡限制下調至12歲。

位在德黑蘭的革命衛隊（Revolutionary Guards）官員納達里（Rahim Nadali）本月26日告訴伊朗國營電視台，年僅12歲者可以登記加入，來協助革命衛隊和巴斯杰（Basij）民兵組織，共同對抗「全球惡霸」。

納達里還說道，相關任務包括收集安全資料及執行巡邏，「考量那些請求加入者的年紀，我們目前已經把最低年齡下調到12歲，因為12歲至13歲孩子也想參與」。

波斯語衛星電視台「伊朗國際」（Iran International）報導，伊朗曾簽署聯合國兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child），承諾禁止孩童參與軍事活動。

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