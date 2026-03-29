美伊戰爭葉門胡塞組織參戰 紅海航線告急 進一步推高油價

葉門叛亂組織「青年運動」日前對以色列發射飛彈，加入對伊朗的戰爭，危及紅海國際航運。圖為「青年運動」2024年6月攻擊在國際水道紅海航行的一艘懸掛希臘國旗的油輪後起火。(路透)

美國和以色列 接連轟炸伊朗 核設施和鋼鐵廠，伊朗展開報復，德黑蘭所支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthis，又譯胡塞組織)也發射飛彈攻擊以色列，加入戰爭，威脅紅海航運，眼看戰事擴大，全球航運危機升高，進一步推高國際油價。

美聯社報導，青年運動發言人薩里(Yahya Saree)28日透過馬西拉(Al-Masirah)衛星電視台發表預錄聲明，證實向以色列南部「敏感軍事目標」發射飛彈：「我們要強調，我們處於可以隨時直接介入軍事狀態。」並警告其他國家若加入美以陣營或紅海被用於「敵對行動」，軍事行動將持續下去。

這是上個月中東戰火爆發以來，以色列首次遭到葉門直接攻擊，以色列軍方發言人德弗林(Effie Defrin)指出：「我們從一開始即預料青年運動會參與此次襲擊。」但這次飛彈攻擊，已被以軍成功攔截。

2023年11月至2025年1月期間，以哈(Israel-Hamas)交戰期間，青年運動以飛彈和無人機攻擊上百艘商船，擊沉其中兩艘，「國際危機組織」(International Crisis Group)葉門問題專家納吉(Ahmed Nagi)表示，如果青年運動加大對商船襲擊力道，將進一步推高油價，並破壞「整個海上安全」，其影響不僅限於能源市場。

伊朗背後撐腰的青年運動最新行動也使得美國航空母艦福特號(USS Gerald R. Ford)部署難度增加，該航母已於28日抵達克羅埃西亞(Croatia)進行維修，若派往紅海(Red Sea)可能招致類似2024年航母艾森豪號(USS Dwight D. Eisenhower)和2025年「杜魯門號」(USS Harry S. Truman)遇襲事件。

由於荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)已被伊朗實質封鎖，沙烏地阿拉伯每天透過紅海南端的曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)出口數百萬桶原油，對於途經紅海前往蘇伊士運河(Suez Canal)的船隻至關重要，有鑑於全球約12%貿易經過曼德海峽，如果青年運動再次攻擊曼德海峽船隻，可能進一步損害全球航運，並擾亂能源市場，

隨著中東戰事延長，全球基準布蘭特原油期貨上漲4.2%，每桶超過112元，從柴油到航空燃料等石油產品價格水漲船高，企業和消費者負擔進一步加重。