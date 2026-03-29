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巴基斯坦斡旋停火 伊朗允20船通過荷莫茲海峽

編譯中心／綜合28日電
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巴基斯坦外交部當地時間29日凌晨發表聲明說，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）通電話時指出，對話和外交仍然是實現持久和平的唯一可行途徑。

聲明說，通話中雙方就不斷變化的中東地區局勢和當前事態發展交換意見。達爾強調緩和局勢的必要性。他表示，當前衝突各方停止一切襲擊和敵對行動至關重要。巴基斯坦將繼續致力於支持一切旨在恢復地區和平與穩定的努力。

另據達爾28日在社交媒體發布的消息，伊朗已同意允許另外20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽，每天將有兩艘船穿越該海峽。

28日早些時候，巴基斯坦官方電視台報導說，巴基斯坦將於30日在伊斯蘭堡與土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯舉行四國外長會議，討論緩和中東局勢和促進地區穩定的途徑。

美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。達爾3月26日表示，美國和伊朗間接談判正通過巴基斯坦傳遞信息的方式進行，土耳其、埃及等國也對美伊間接談判予以支持。

此外，一份由多個人權團體組成的聯盟所發布的報告指出，美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來的空襲殃及學校、醫院及其他非軍事設施，已造成伊朗平民近1500人喪生。

華盛頓郵報指出，在這份堪稱目前對伊朗戰事平民死傷估計最全面的報告裡，研究人員記錄到自2月28日至3月23日共有平民1443死，其中至少217人為兒童。報告稱數字是「經核實後的最起碼人數」，並指隨評估與空襲持續，數字勢必還會上升。報告未具體分每起攻擊究竟是美軍還是以軍所為。

報告指從美國官員的公開發言可看出，美國並未完全遵守將平民傷害降至最低的法律要求；批評人士也指控以色列無視保護戰區平民的國際法，尤其在加薩與黎巴嫩地區。

土耳其 巴基斯坦 以色列

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