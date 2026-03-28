伊朗24小時內挨轟701次破紀錄 至少100多人傷亡

美國與以色列 空襲德黑蘭波及當地大學，伊朗 革命衛隊對美國下通牒，要求在當地時間3月30日中午前聲明譴責，否則將襲擊美國大學在中東地區的分校作為報復。與此同時，人權監測組織估算，伊朗過去24小時遭遇701次空襲，創下單日最多遇襲次數，造成至少100多人傷亡。

衛報引述伊朗媒體，革命衛隊聲明表示，「若美國政府希望在區域內的大學免於報復……必須在德黑蘭時間3月30日周一中午12時前，透過聲明正式譴責針對這些大學的轟炸。」聲明也警告，美國設在中東地區各分校的教職員、學生，以及住在校園周邊的居民，應與校園保持至少1公里距離。

美國有數所大學在波灣地區設有分校，例如德州農工大學（Texas A&M）與西北大學（Northwestern University）在卡達設有校區，紐約大學（New York University）則在阿拉伯聯合大公國設有校區。

根據媒體報導，27日深夜至28日凌晨的空襲擊中德黑蘭多處地點，包括首都東北部的伊朗科技大學（Iran University of Science and Technology），造成建築受損，沒有人員傷亡。

另一方面，紐約時報引述總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）估算，伊朗在過去24小時遭遇701次空襲，是自2月28日戰爭爆發以來單日最高紀錄之一，造成至少24名平民死亡、88人受傷，其中3/4的空襲落在首都德黑蘭。