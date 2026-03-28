中東占全球鋁供應量9% 最大鋁廠遭伊朗空襲

波斯灣地區鋁業合計約占全球鋁供應約9%。(路透)

中東最大的鋁業製造商阿聯全球鋁業（EGA）今天表示，他們位於阿拉伯聯合大公國一處重要生產基地在伊朗 飛彈與無人機攻擊中遭受「重大損害」。

路透報導，阿聯全球鋁業在聲明中指出，位於阿布達比哈里發經濟區（Khalifa Economic Zone）的設施遭到攻擊，造成多名員工受傷，所幸均無生命危險。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運實質停擺。合計占全球鋁供應約9%的波斯灣地區多數鋁業生產商，已無法透過正常管道將製品運往全球市場。

聲明指出，阿聯全球鋁業Al Taweelah的冶煉廠2025年生產160萬公噸鑄鋁。業者在當地還設有相鄰的氧化鋁精煉廠，去年生產240萬噸這類原材料。

阿聯全球鋁業表示，在伊朗戰事爆發時他們有大量鋁金屬已在海上運輸，在部分海外地點也都有庫存。路透本月稍早報導，阿聯全球鋁業將把鋁出口與原料進口改道經阿曼的蘇哈爾（Sohar）港進行。

彭博（Bloomberg News）指出，阿拉伯聯合大公國是全球鋁市場的重要供應源，這次攻擊對波斯灣地區大宗商品產業造成又一重擊。當前從能源到化肥等各類產品生產商，許多已因荷莫茲海峽停擺而無法出口。

鋁價在伊朗戰事爆發前已呈上漲趨勢，隨交易商和買家聚焦於市場可能趨緊及全球庫存縮減的預期，價格恐進一步攀升。中東地區約佔全球鋁供應量9%，大部分目前受困於荷莫茲海峽內。高盛集團（Goldman Sachs Group）指大宗商品價格上漲將對全球經濟構成壓力。

阿聯全球鋁業表示，他們仍在評估這次Al Taweelah冶煉廠區遭攻擊後的確切損害情況。公司確認有數名員工受傷，但未說廠區是否已暫停營運。

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