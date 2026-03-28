整理包／美以對伊朗軍事打擊 3．28最新戰況
美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊28日進入第29天。以下是最新戰事速覽：
美國
美國國務卿魯比歐說，對伊朗戰事還將持續「2到4周」。美國仍能在不派遣地面部隊的情況下實現對伊朗軍事行動的目標。
據美國媒體報導，一枚伊朗導彈擊中沙特蘇丹王子空軍基地，導致多架美軍加油機受損。
美國總統川普再次批評其他北約國家拒絕參加協助確保荷莫茲海峽安全的行動，並威脅將縮減用於「保護」其他北約國家的開支。
美國總統特使威科夫表示，美國和伊朗將舉行會議，「我們對此確實充滿希望」。
據美國媒體報導，美軍「布希」號航空母艦預計將部署到中東或附近區域。
伊朗
伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，伊朗在法爾斯省南部擊中了一架美國F－16戰鬥機。
據伊朗媒體報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人說，對總共超過500名美軍聚集的兩個據點進行了打擊，造成「極其嚴重」的傷亡。擊毀2架敵方加油機，並打擊美軍1艘支援艦艇。此外，還「摧毀」了阿聯酋迪拜的「烏克蘭反無人機系統倉庫」。
伊朗總統裴澤斯基安在同巴基斯坦總理夏立夫通話時說，美方「自相矛盾的言行」加劇了伊朗對美國的不信任。
裴澤斯基安在社交媒體上警告地區國家說，不要讓美國和以色列「從你們的土地上發動戰爭」，否則伊朗「將予以強力報復」。
據伊朗媒體報導，位於伊朗亞茲德省的一座「黃餅」生產廠遭美國和以色列空襲。根據伊朗原子能組織初步調查，襲擊沒有造成放射性物質泄漏至廠區外。
伊朗外交部長阿拉奇在社交媒體發文，就以色列空襲伊朗民用核設施以及其他基礎設施強硬表態，稱以色列將為其罪行付出「沉重代價」。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫說，美方為抑制油價而散布大量假消息，以致市場已對此麻木，「再也無人買帳」。
伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表宣布，應聯合國請求，伊朗決定促進並進一步加快人道主義貨船在荷莫茲海峽的安全通行。
伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人表示，繼續作為《不擴散核武器條約》締約國對伊朗毫無益處，「是時候退出了」。
據伊朗媒體報導，美國和以色列對位於伊朗西部的克爾曼沙阿省發動兩次空襲，共造成13人死亡，其中包括4名婦女和2名兒童。
據伊朗媒體報導，伊朗科技大學遭美國和以色列空襲。
以色列
以色列國防軍發表聲明說，以軍出動50餘架戰鬥機，對伊朗境內多處核相關設施及武器生產設施實施空襲。
以色列國防軍說，以軍正打擊「整個德黑蘭」的伊朗政權目標。
以色列國防軍說，以軍監測到從也門向以色列發射的一枚導彈。另據以色列媒體報導，該導彈已被攔截。此舉標誌著青年運動(又稱胡塞武裝)「加入戰爭」。
烏克蘭
據烏克蘭國際文傳電訊社報導，烏克蘭外交部發言人否認有關伊朗「襲擊」位於杜拜的「烏克蘭無人機倉庫」的消息。
烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫的新聞秘書也否認相關消息，「消息不實，是假的」。
國際原子能機構
國際原子能機構說，接到伊朗方面通報，布什爾核電站再次遇襲，這是這座核電站10天內第三次遇襲。該機構總幹事格羅西繼續呼籲各方保持最大限度的軍事克制，避免核事故風險。
葉門
葉門青年運動(胡塞武裝)發言人說，青年運動「首次使用威力巨大的彈道導彈」對以色列的敏感軍事目標發動軍事行動，以支持伊朗以及黎巴嫩、伊拉克和巴勒斯坦的抵抗陣線。
巴基斯坦
巴基斯坦總理夏立夫在電視講話中說，巴基斯坦正作出真誠而全面的外交努力，以期幫助結束中東戰事，從而使該地區國家免受其毀滅性後果的影響。
德國
德國總理梅爾茨表示，如果政權更迭是美以發動對伊朗軍事行動的目標，他不認為這一目標能夠實現。
阿聯酋
阿聯酋阿布扎比媒體辦公室通報說，當地防空系統成功攔截一枚彈道導彈，墜落殘骸在哈利法經濟區附近並引發兩起火警，目前已造成6人受傷。
科威特
科威特民航總局說，科威特國際機場再次遭到多架無人機襲擊，雷達系統被嚴重損壞。此次事件未造成人員傷亡。
泰國
泰國總理阿努廷說，根據目前與伊朗方面達成的協議，泰國油輪能夠安全通過荷莫茲海峽。
馬來西亞
馬來西亞外交部長穆罕默德說，伊朗政府已允許數艘滯留在荷莫茲海峽的馬來西亞油輪通行。
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