整理包／美以對伊朗軍事打擊 3．28最新戰況

以色列防空系統攔截飛彈，一道道光束畫過夜空。(路透)

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊28日進入第29天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國國務卿魯比歐說，對伊朗戰事還將持續「2到4周」。美國仍能在不派遣地面部隊的情況下實現對伊朗軍事行動的目標。

據美國媒體報導，一枚伊朗導彈擊中沙特蘇丹王子空軍基地，導致多架美軍加油機受損。

美國總統川普再次批評其他北約 國家拒絕參加協助確保荷莫茲海峽安全的行動，並威脅將縮減用於「保護」其他北約國家的開支。

美國總統特使威科夫表示，美國和伊朗將舉行會議，「我們對此確實充滿希望」。

據美國媒體報導，美軍「布希」號航空母艦預計將部署到中東或附近區域。

伊朗

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，伊朗在法爾斯省南部擊中了一架美國F－16戰鬥機。

據伊朗媒體報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人說，對總共超過500名美軍聚集的兩個據點進行了打擊，造成「極其嚴重」的傷亡。擊毀2架敵方加油機，並打擊美軍1艘支援艦艇。此外，還「摧毀」了阿聯酋迪拜的「烏克蘭反無人機系統倉庫」。

伊朗總統裴澤斯基安在同巴基斯坦總理夏立夫通話時說，美方「自相矛盾的言行」加劇了伊朗對美國的不信任。

裴澤斯基安在社交媒體上警告地區國家說，不要讓美國和以色列「從你們的土地上發動戰爭」，否則伊朗「將予以強力報復」。

據伊朗媒體報導，位於伊朗亞茲德省的一座「黃餅」生產廠遭美國和以色列空襲。根據伊朗原子能組織初步調查，襲擊沒有造成放射性物質泄漏至廠區外。

伊朗外交部長阿拉奇在社交媒體發文，就以色列空襲伊朗民用核設施以及其他基礎設施強硬表態，稱以色列將為其罪行付出「沉重代價」。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫說，美方為抑制油價而散布大量假消息，以致市場已對此麻木，「再也無人買帳」。

伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表宣布，應聯合國請求，伊朗決定促進並進一步加快人道主義貨船在荷莫茲海峽的安全通行。

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人表示，繼續作為《不擴散核武器條約》締約國對伊朗毫無益處，「是時候退出了」。

據伊朗媒體報導，美國和以色列對位於伊朗西部的克爾曼沙阿省發動兩次空襲，共造成13人死亡，其中包括4名婦女和2名兒童。

據伊朗媒體報導，伊朗科技大學遭美國和以色列空襲。

以色列

以色列國防軍發表聲明說，以軍出動50餘架戰鬥機，對伊朗境內多處核相關設施及武器生產設施實施空襲。

以色列國防軍說，以軍正打擊「整個德黑蘭」的伊朗政權目標。

以色列國防軍說，以軍監測到從也門向以色列發射的一枚導彈。另據以色列媒體報導，該導彈已被攔截。此舉標誌著青年運動(又稱胡塞武裝)「加入戰爭」。

烏克蘭

據烏克蘭國際文傳電訊社報導，烏克蘭外交部發言人否認有關伊朗「襲擊」位於杜拜的「烏克蘭無人機倉庫」的消息。

烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫的新聞秘書也否認相關消息，「消息不實，是假的」。

國際原子能機構

國際原子能機構說，接到伊朗方面通報，布什爾核電站再次遇襲，這是這座核電站10天內第三次遇襲。該機構總幹事格羅西繼續呼籲各方保持最大限度的軍事克制，避免核事故風險。

葉門

葉門青年運動(胡塞武裝)發言人說，青年運動「首次使用威力巨大的彈道導彈」對以色列的敏感軍事目標發動軍事行動，以支持伊朗以及黎巴嫩、伊拉克和巴勒斯坦的抵抗陣線。

巴基斯坦

巴基斯坦總理夏立夫在電視講話中說，巴基斯坦正作出真誠而全面的外交努力，以期幫助結束中東戰事，從而使該地區國家免受其毀滅性後果的影響。

德國

德國總理梅爾茨表示，如果政權更迭是美以發動對伊朗軍事行動的目標，他不認為這一目標能夠實現。

阿聯酋

阿聯酋阿布扎比媒體辦公室通報說，當地防空系統成功攔截一枚彈道導彈，墜落殘骸在哈利法經濟區附近並引發兩起火警，目前已造成6人受傷。

科威特

科威特民航總局說，科威特國際機場再次遭到多架無人機襲擊，雷達系統被嚴重損壞。此次事件未造成人員傷亡。

泰國

泰國總理阿努廷說，根據目前與伊朗方面達成的協議，泰國油輪能夠安全通過荷莫茲海峽。

馬來西亞

馬來西亞外交部長穆罕默德說，伊朗政府已允許數艘滯留在荷莫茲海峽的馬來西亞油輪通行。