川普稱原以為打伊朗很容易 口誤「川普海峽」必須開放

川普總統27日在佛州邁阿密海灘舉行未來投資倡議優先峰會上發表演說。(美聯社)

川普總統27日晚間在未來投資倡議優先（FII Priority）峰會發表演說時表示，對伊朗發動軍事行動時，原本預期不會遭遇太多阻力。

華爾街日報報導，川普說：「我們一開始認為這會很容易。」他同時強調，傾向不將美伊衝突稱為「戰爭」，並表示：「我們不稱為戰爭，而是稱為軍事行動。」

川普也表示，他渴望將討論重心重新聚焦在推動以色列 與阿拉伯國家關係正常化上。他說：「現在是時候了，我們必須重新回到亞伯拉罕協議。」並補充，希望「所有國家」都能參與。

他接著暗示，對伊朗的軍事行動即將結束，「某種程度上已經結束，但又還沒完全結束，不過必須結束。」同時提到，原本預期戰事會對股市造成更大衝擊，「我以為市場會跌更多，也以為油價會漲得更高。」

此外，川普還提到他曾將「墨西哥灣 」重新命名，並稱讚外界推動將他的名字加入甘迺迪中心的努力。接著表示，伊朗領導人「必須開放『川普海峽』」，但隨即更正為「荷莫茲」海峽，並表示：「抱歉，我真的很抱歉，這是個嚴重的錯誤。」並開玩笑表示，「假新聞」一定會把這句話當成口誤報導，「我說的話沒有什麼是意外的。」

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儘管演說多聚焦於伊朗戰事，川普也突然提到「下一個是古巴 」，並補一句：「但就當我沒說，拜託媒體忽略這句話，謝謝。」接著再次表示：「古巴會是下一個。」