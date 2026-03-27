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川普稱原以為打伊朗很容易 口誤「川普海峽」必須開放

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統27日在佛州邁阿密海灘舉行未來投資倡議優先峰會上發表演說。(美聯社)
川普總統27日在佛州邁阿密海灘舉行未來投資倡議優先峰會上發表演說。(美聯社)

川普總統27日晚間在未來投資倡議優先（FII Priority）峰會發表演說時表示，對伊朗發動軍事行動時，原本預期不會遭遇太多阻力。

華爾街日報報導，川普說：「我們一開始認為這會很容易。」他同時強調，傾向不將美伊衝突稱為「戰爭」，並表示：「我們不稱為戰爭，而是稱為軍事行動。」

川普也表示，他渴望將討論重心重新聚焦在推動以色列與阿拉伯國家關係正常化上。他說：「現在是時候了，我們必須重新回到亞伯拉罕協議。」並補充，希望「所有國家」都能參與。

他接著暗示，對伊朗的軍事行動即將結束，「某種程度上已經結束，但又還沒完全結束，不過必須結束。」同時提到，原本預期戰事會對股市造成更大衝擊，「我以為市場會跌更多，也以為油價會漲得更高。」

此外，川普還提到他曾將「墨西哥灣」重新命名，並稱讚外界推動將他的名字加入甘迺迪中心的努力。接著表示，伊朗領導人「必須開放『川普海峽』」，但隨即更正為「荷莫茲」海峽，並表示：「抱歉，我真的很抱歉，這是個嚴重的錯誤。」並開玩笑表示，「假新聞」一定會把這句話當成口誤報導，「我說的話沒有什麼是意外的。」

▲ 影片來源：X平台＠Rapid Response 47（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

儘管演說多聚焦於伊朗戰事，川普也突然提到「下一個是古巴」，並補一句：「但就當我沒說，拜託媒體忽略這句話，謝謝。」接著再次表示：「古巴會是下一個。」

古巴 墨西哥灣 以色列

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