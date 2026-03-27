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荷莫茲海峽收費機制成形 通行費以人民幣計價

編譯周辰陽／即時報導
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自美國與以色列聯手對伊朗開戰以來，荷莫茲海峽在過去四周內實質關閉。圖為26日停泊在阿曼的船隻。(路透)
自美國與以色列聯手對伊朗開戰以來，荷莫茲海峽在過去四周內實質關閉。圖為26日停泊在阿曼的船隻。(路透)

自美國與以色列聯手對伊朗開戰以來，航運威脅已使全球最重要的石油運輸動脈、荷莫茲海峽，在過去四周內實質關閉，打亂全球油氣供應並推升能源價格飆升。不過，伊朗似乎正建立一套長期的「收費站」制度，並要求以人民幣支付通行費。

美聯社與衛報報導，在正常情況下，油輪會經由荷莫茲海峽，將約占全球五分之一的石油與天然氣供應運往世界各地；同時，約占全球三分之一、對全球一半糧食生產至關重要的肥料，也會以散裝船形式通過此處。然而，數據顯示，衝突前平均每天有138艘船通過該水道，但整個3月的通行量大致也僅此規模，其中約100艘離開波斯灣、40艘進入。

德黑蘭方面24日向聯合國海事機構表示，將允許「非敵對船隻」通過海峽，即未參與或支持對伊朗「侵略行為」，且不屬於美國或以色列的船隻。航運資訊公司勞氏情報（Lloyd’s List Intelligence）指出，伊朗革命衛隊已在荷莫茲海峽建立事實上的「收費站」體系。

在正常情況下，船隻會行經海峽中央的雙向傳統商業航道，但如今愈來愈多船改走較偏北、經拉拉克島（Larak Island）與伊朗本土之間的替代路線，進入伊朗領海並貼近其海岸航行。

▲ 影片來源：X平台＠HFI Research（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

為確保能安全通過伊朗所稱的「安全走廊」，相關業者須透過革命衛隊所謂的「核准中介」提交詳細資料，包括貨物、船東、目的地及完整船員名單；經核准後，船隻會取得一組代碼，並由革命衛隊船隻護航。這條走廊也讓包括革命衛隊在內的伊朗當局，得以對船隻進行目視「驗證」並決定是否放行。

勞氏情報分析師將此稱為「德黑蘭收費站」，認為這是伊朗強化對海峽航運控制的方式，並指出石油運輸享有優先通行權，且船隻須接受「地緣政治審查」。此外，「並非所有船隻都需直接支付費用，但至少已有兩艘船付費，且以人民幣結算。」其中一筆據稱高達200萬美元，適用於一艘超大型原油運輸船。

此舉等於將船隻從原本的國際航道，引導進入伊朗領海，使德黑蘭方面能直接掌控通行審查與放行權。採用人民幣結算，則可能與革命衛隊受到包括美國、歐盟與英國在內多國制裁有關。不過，也有部分船隻似乎在外交壓力下獲准通行，例如兩艘載有液化石油氣的印度船隻已成功通過。

當地媒體報導，伊朗國會正著手起草法案，擬將對部分船隻收費的制度正式化。親近革命衛隊的法爾斯與塔斯尼姆通訊社引述議員庫奇（Mohammadreza Rezaei Kouchi）表示：「國會正推動一項計畫，正式確立伊朗對荷莫茲海峽的主權、控制與監督，同時透過收費創造收入來源。」

儘管在高度風險與航運受阻情況下，船東多傾向遵循伊朗所設規則，以確保能順利通行，相關做法仍可能違反國際法。分析師警告，即便獲得批准，也無法保證船隻安全，因為革命衛隊並非單一行動體系，各派系仍可能延誤甚至扣押船隻。阿聯能源高層則批評，此舉形同「經濟恐怖主義」。

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