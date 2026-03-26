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全球能源命脈成伊朗籌碼 盤點哪些「友好國家」能過荷莫茲海峽

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽之際，羅家山號油輪2026年3月7日停泊在阿曼馬斯喀特。(路透)
伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽之際，羅家山號油輪2026年3月7日停泊在阿曼馬斯喀特。(路透)

荷莫茲海峽是全球最重要的能源咽喉之一。在美國與以色列對伊朗發動攻勢後，該海域實質受阻。伊朗26日表示，已允許「友好國家」通過海峽，但目前僅少數國家能確保船隻安全通行，顯示德黑蘭正採取選擇性放行機制。

印度時報與印度電訊報報導，Kpler數據顯示，自3月1日衝突爆發以來，共有138艘船隻通過海峽，航運量大減95%。儘管伊朗宣稱僅會攻擊「敵人及其盟友」，但界線模糊，使全球航運風險持續升高，近幾周已有多艘船隻遭攻擊。

伊朗駐孟買總領事館在「X」發文，引述外長阿拉奇表示：「已允許友好國家通過荷莫茲海峽，包括中國、俄羅斯、印度、伊拉克與巴基斯坦。」伊朗外交部24日致函聯合國，稱「非敵對船隻」若與伊朗當局協調，可通過荷莫茲海峽。以下為目前能通行荷莫茲海峽的國家整理，顯示地緣政治正重塑波斯灣的航運秩序。

泰國

泰國與伊朗進行外交協調後，一艘泰籍油輪25日成功通過荷莫茲海峽。路透報導，伊朗前一天曾告知聯合國安理會與國際海事組織，僅允許與伊朗當局協調的「非敵對船隻」通行。伊朗駐外使館在X發文表示：「我們說荷莫茲海峽沒關閉是講真的；並且記錄在案，朋友有特殊地位。」

中國

一艘中國籍貨船23日首次獲伊朗允許通行。根據英國勞氏情報（Lloyd’s List Intelligence）資料，該船是首艘支付通行費以換取安全通過的船隻。

印度

美國總統川普23日警告，若伊朗不重新開放海峽，將攻擊發電廠；兩艘印度油輪同日通過荷莫茲海峽。路透引述印度政府消息人士指出，伊朗允許懸掛印度旗的油輪通行，首艘印度油輪已於12日通過。截至3月20日，共有9艘印度船隻安全通過。勞氏情報表示，至少22艘前往印度的船隻正處於撤離過程中。

巴基斯坦

巴基斯坦在美伊衝突中扮演調解者之際，兩艘前往巴基斯坦的油輪於14日至15日周末期間通過，也是美國、以色列與伊朗戰爭爆發後，首次有巴基斯坦相關船隻通行；但另一艘前往巴基斯坦的油輪25日未獲准通過，被迫掉頭。伊朗革命衛隊在「X」發文解釋，該貨櫃船因未遵守法律程序且未取得通行許可，被革命衛隊海軍攔回。

另外，川普26日在白宮內閣會議上，揭露他日前所說的伊朗「送大禮」究竟是什麼，稱伊朗正放行10艘油輪通過荷莫茲海峽，掛的是巴基斯坦國旗。川普說，伊朗此舉是為了在談判中展現善意，因此他將攻擊伊朗能源設施的行動延後10天。

土耳其

土耳其交通與基礎建設部長表示，一艘原本在伊朗附近等待的土耳其船隻，在當局取得德黑蘭許可後，於13日獲准通過荷莫茲海峽。不過，在美國、以色列與伊朗衝突爆發時，共有15艘土耳其船隻停留在海峽，目前僅1艘成功通過。

日本

目前尚無日本船隻通過，但伊朗20日表示，在與日本外務大臣茂木敏充會談後，準備允許與日本相關的船隻通行荷莫茲海峽。

西班牙

伊朗駐西班牙大使館26日表示，因西班牙尊重國際法，對於西班牙提出關於荷莫茲海峽的任何請求，伊朗會願意接受。這是伊朗首次對歐盟成員國做出這類讓步。路透報導，西班牙商船船隊規模相對較小，但是最早譴責美國聯手以色列攻擊伊朗的國家之一。

馬來西亞

馬來西亞總理安華26日宣布，伊朗將允許馬來西亞船隻通過荷莫茲海峽。目前尚不清楚有多少艘馬國船隻獲准通過。馬來西亞外交部尚未對此置評；伊朗政府尚未立即證實該協議。

巴基斯坦 以色列 印度

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