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戰火未歇…美國打伊朗彈藥告急？分析師揭只能再撐這麼久

編譯林文彬／綜合外電
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圖為薩德攔截彈。（路透）
圖為薩德攔截彈。（路透）

分析師警告，從目前與伊朗作戰消耗彈藥的速度來看，美國先進防空攔截彈和地面攻擊飛彈庫存，將在數周內耗盡。

根據英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）公布的評論，獨立研究員阿莫阿（MacDonald Amoah），以及佩恩公共政策研究所（Payne Institute for Public Policy）的巴茲利安（Morgan D. Bazilian）和馬諦瑟克（Jahara Matisek）認為，美國將在4月17日前耗盡薩德（THAAD）攔截彈。

美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）和精準打擊飛彈（PrSM）彈藥庫存，可能在4月12日前消耗一空。以色列箭式2型（Arrow 2）和箭式3型（Arrow 3）反彈道飛彈庫存更吃緊，分析師預期庫存只能撐到27日。

這些分析師說：「我們的分析顯示聯軍能繼續與伊朗作戰，但戰區部隊面臨的風險將增加…持續與伊朗作戰對其他地區威懾和防禦帶來的影響，是更大風險。」

薩德被視為全球數一數二優秀的飛彈防禦系統，具備攔截長程彈道飛彈和大氣層其他威脅的稀有能力。目前美國已知總計在國外部署五套薩德系統，其中二至三套據信位於中東，每枚攔截彈成本可能上看1,500萬美元。

ATACMS和PrSM則是在地面發射的精準飛彈，能打擊逾180英里（290公里）以外的其他地面目標。較新的PrSM計劃最終取代ATACMS，在最新這場伊朗戰爭首度用於實戰。

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