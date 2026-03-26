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怕川普一聲令下停戰 以色列搶打收尾戰 48小時狂炸伊朗

編譯周辰陽／即時報導
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以色列一架F-15戰鬥機2023年6月29日在南部哈則林空軍基地上空飛行，當時正舉行空軍飛行員畢業典禮。（路透）
以色列一架F-15戰鬥機2023年6月29日在南部哈則林空軍基地上空飛行，當時正舉行空軍飛行員畢業典禮。（路透）

隨著美國與伊朗展開談判的可能性升高，以色列擔心戰爭可能很快被叫停，正加緊打擊更多關鍵目標。兩名以色列高級官員與兩名知情人士表示，軍方目前正盡可能擴大攻勢。

紐約時報25日報導，包含一名曾出席相關計畫討論會議的官員在內，兩名以方知情官員指出，以色列政府取得美國起草的15點終戰方案後，總理內唐亞胡24日下令，要求在48小時內盡可能摧毀伊朗軍工業。這些官員與另外兩名知情人士表示，此舉反映出以色列政府擔憂，川普總統可能隨時宣布啟動和平談判。

以色列尚未實現主要戰略目標，包括消除伊朗的彈道飛彈威脅、確保德黑蘭無法發展核武，以及創造讓伊朗人民起義反對政府的條件，而目前看來最後一項並不現實，因此對可能在此情況下達成協議深感擔憂。內唐亞胡所屬政黨利庫德成員、國會外交與國防委員會主席比斯穆斯（Boaz Bismuth）受訪時表示：「如果無法達成這三項目標，就無法結束這場戰爭。」

以方官員指出，美方方案內容相當籠統，許多細節仍待確定，但足以讓內唐亞胡、幕僚及以方國防高層感到警惕。以色列政府認為，這個方案無法確保伊朗核計畫與彈道飛彈能力有充分限制。

以方官員表示，特拉維夫軍事總部地下深處24日舉行一場氣氛緊張的會議，空軍與軍事情報首長簡報仍可攻擊目標後，內唐亞胡下令加快對伊朗空襲。另有5名以色列國安官員指出，以色列急於出手，凸顯在這場戰爭中作為美國次要夥伴所面臨的限制。官員表示，是否結束戰爭的決定權掌握在川普手中，內唐亞胡影響有限。

不過，前述安全官員對是否應繼續戰爭存在分歧。有些人表示，以色列仍有大量可攻擊目標，若戰事再持續一周也無妨；另一些人則希望盡快結束。另有三名官員認為，戰爭最大成果出現在第一周，此後戰果逐漸遞減，且國際輿論壓力升高、戰爭成本龐大，以及以色列民眾承受的傷亡、破壞、創傷與疲勞不斷累積，均引發日益加深的憂慮。部分以色列專家也認為，無論戰爭結束或持續，都難帶來正面結果。

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