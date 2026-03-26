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伊朗拒接受美15點、自提5條件 伊外長卻稱評估美計畫中

記者顏伶如／綜合報導
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伊朗官員表示，戰爭何時落幕，取決於美國是否做到伊朗開出條件。圖為美國中東特使威科夫（右）和伊朗外長阿拉奇。（美聯社）
伊朗官員表示，戰爭何時落幕，取決於美國是否做到伊朗開出條件。圖為美國中東特使威科夫（右）和伊朗外長阿拉奇。（美聯社）

美國透過巴基斯坦交給伊朗15點停戰計畫之後，伊朗官媒新聞電視台(Press TV)報導，一名國政安全資深官員25日說，伊朗拒絕接受美國提出的停火計畫。這名伊朗高層官員說，這場「被強迫參加的戰爭」(imposed war)何時落幕，完全取決於伊朗開出條件，美國是否做到。

伊朗提出的停火要求內含五大重點：完全停止「侵略與暗殺」、建立具體機制確保戰爭不再發生、戰爭損壞賠款要有擔保且明確規定、所有戰線及整個中東地區所有參與戰爭的「抵抗組織」全面停火、伊朗對荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)管轄主權要有國際社會認可及擔保。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)25日說，伊朗正在評估美國的停戰計畫，但伊朗無意為了結束中東衝突而跟美國對話。

路透報導分析，阿拉奇發言暗示著如果德黑蘭提出的條件獲得滿足，伊朗將願意參與停火談判。

以色列內閣的三名消息人士透露，川普的15點停戰提議內容包括移除伊朗的高濃縮鈾庫存、停止鈾濃縮、限制彈道飛彈計畫、切斷區域盟友對伊朗的金援。

一名以色列國防高層官員表示，以色列對於伊朗是否接受15點計畫持懷疑態度，以色列還擔心美國談判代表可能對伊朗做出更多讓步，犧牲以色列國安利益。

另一名以色列消息人士說，以色列希望不管任何協議，都保留讓以色列做出先發制人攻擊的選項。

戰火仍在進行中，伊朗持續受到空襲，伊朗無人機與飛彈持續攻擊以色列及美國盟友。

以色列軍方25日對德黑蘭發動新一波攻擊。伊朗半官方媒體「梅爾通訊社」(Mehr News Agency)報導，伊朗軍方對美軍航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)發射巡弋飛彈。但美方表示已擊落所有來襲的飛彈，沒有受到傷害。

以色列國防部發表聲明說，國防部長卡茲(Israel Katz)、以色列國防軍(IDF)參謀總長薩米爾(Eyal Zamir)批准對伊朗及黎巴嫩境內新增目標的攻擊。

2月28日戰爭爆發以來，以色列軍方對伊朗全境發射1萬5000多枚飛彈，是2025年6月對伊戰爭12天期間發射數量的四倍多。

伊朗 以色列 彈道飛彈

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