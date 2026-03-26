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最新攔截失靈？伊朗飛彈頻破以色列空防 以軍回應了

記者顏伶如／綜合報導
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伊朗23日攻擊以色列核子研究中心。圖為迪莫納的民宅被擊中。(路透)
伊朗23日攻擊以色列核子研究中心。圖為迪莫納的民宅被擊中。(路透)

以色列南部城市阿拉德(Arad)、迪莫納(Dimona)近日接連遭到伊朗飛彈攻擊，造成百餘人受傷。華盛頓郵報25日報導，伊朗新一波飛彈攻擊曝露以色列空防系統的弱點，攔截彈是否失靈引發疑慮，以色列資深國安官員表示，擔心伊朗正在全力集結足以癱瘓以色列防禦體系的飛彈庫存，是以色列決定對伊朗重新發動猛攻的幕後原因。

周末期間，阿拉德與迪莫納的平民社區相隔約3小時相繼遭受伊朗飛彈攻擊。以色列當局表示，超過115人受傷，其中11人重傷。

以色列軍方尚未解釋為何頂尖防空系統未能擋下伊朗飛彈，民眾懷疑以色列是否面臨攔截彈短缺問題，也就是軍方對於造價昂貴的攔截彈開始節省使用，以便在冗長戰爭期間能夠用來保衛重要目標免受攻擊。

伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)在社群網站X發文寫道：「以色列的天空根本毫無防備。」

以色列資深國安官員匿名受訪時表示，以色列擔心伊朗正在全力集結足以癱瘓以色列防禦體系的飛彈庫存，是決定對伊朗重新發動猛攻的主要原因。

官員說，以色列2025年6月對伊朗的12天戰爭中，伊朗飛彈庫存大量消耗，轟炸以色列目標且遭受以軍攻擊之後，庫存量從原本估計約3000枚降至不到1500枚，但伊朗迅速恢復飛彈生產線，到了今年戰爭開打之前，庫存量大約有2500枚。

伊朗迅速補充飛彈的速度令以色列官員感到驚訝。資深國安官員指出，以色列防禦系統無法負荷3000枚到5000枚的飛彈攻擊。

以色列軍方表示，沒有任何系統是百分之百滴水不漏。

以軍發言人修夏尼(Nadav Shoshani)對媒體表示，戰爭發生之前的23天當中，以色列攔截飛彈成功率約92%。修夏尼不願說明為何周末期間面對伊朗飛彈攻擊攔截失敗。

以色列的多層次防空系統被認為是全球最佳的系統之一，能抵禦來自多個陣線的攻擊。「鐵穹」(Iron Dome)阻擋短程火箭和炮彈，「大衛投石索」(David's Sling)應付彈道飛彈、巡弋飛彈與中長程火箭，「飛箭二型」(Arrow 2)與「飛箭三型」(Arrow 3)因應長程彈道飛彈。美國陸軍研發、俗稱「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈系統」(Terminal High Altitude Area Defense)做為備援。

以色列前防空指揮官柯查夫(Ran Kochav)受訪時說，攔截失敗原因可能與政策有關，政策要求指揮官即時決定出動哪種攔截器，「我們必須立即計算攔截器庫存，當下做出決定」。他說，雷達與攔截系統內部、系統連線出現故障，系統不是百分之百防禦、庫存消耗也是可能因素。

伊朗22日攻擊以色列核子研究中心。圖為迪莫納的民宅被擊中。(路透)
伊朗22日攻擊以色列核子研究中心。圖為迪莫納的民宅被擊中。(路透)

以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

社群網站 彈道飛彈 伊朗

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