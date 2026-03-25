伊朗證實巴基斯坦轉交美國提案 不排除在巴國、土耳其談

巴基斯坦已將美國的提議轉交給伊朗，巴基斯坦或土耳其都可能成為緩和中東戰事的會談地點。（美聯社）

路透25日報導，一位匿名伊朗高官當天透露，巴基斯坦 已將美國的提議轉交給伊朗，巴基斯坦或土耳其都可能成為緩和中東戰事的會談地點。路透說，這些說法是德黑蘭可能考慮外交提議的罕見跡象之一。

德黑蘭公開堅稱，未與美國進行任何談判，也不會與美國總統川普的政府達成任何協議。

上述伊朗消息人士未透露巴基斯坦所提方案的具體細節，也未說明該方案是否與路透等媒體先前報導的美國「15點」框架相同。該消息人士說，土耳其也「幫助結束戰爭」，土耳其、巴基斯坦都被考慮作為會談地點。

三位以色列 內閣消息人士稱，總理內唐亞胡的安全內閣已聽取該提案相關簡報，提案內容包括移除伊朗的高純度濃縮鈾庫存、中止鈾濃縮活動、限制其彈道飛彈 計畫，並停止向伊朗在中東的盟友提供資金。

一位以國國防高官說，以色列懷疑伊朗是否將同意這些條件，以方也擔心這些條款只是談判起點，美國談判代表可能在談判過程讓步。一位知曉以國戰爭計畫的消息人士則說，以方希望美伊協議保留以國進行先制打擊的選項。

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