與哈瑪斯近2年戰爭 以色列損失570億 GDP蒸發8.6%

以色列央行估算，兩年戰事已損失約570億美元，GDP蒸發8.6%，但與伊朗衝突的成本仍未納入。（法新社）

以色列央行周一發布最新報告指出，受與哈瑪斯 在加薩走廊近兩年的戰爭影響，在截至2025年的兩年間損失1770億謝克爾（約570億美元），相當於全年國內生產毛額（GDP）的8.6%。數據顯示，以色列在持續衝突下所付出的經濟代價高昂。

報告特別聚焦於2023年哈瑪斯突襲以色列後爆發、直至去年10月停火的加薩戰爭。研究結果也涵蓋同期在黎巴嫩 境內的軍事行動，但尚未計入近期已進入第四周的美以對伊朗 戰爭相關開支。在對伊朗的軍事行動中，以色列每日進行空襲，同時抵禦報復性攻擊。

圖為黎巴嫩貝魯特郊區24日遭到以色列空襲後，冒出濃煙。（路透）

報告並指出，2025年6月以色列與伊朗為期12天的衝突，造成經濟產出損失約占GDP的0.3%。

以色列內閣本月已批准修訂後的2026年國家預算，新增130億美元以支應戰爭開支。

以色列央行指出，戰爭打亂了原有的財政規畫。央行總裁Amir Yaron表示，在當前衝突爆發前，原估今年經濟成長率為5.2%，赤字目標為3.9%，原本可望穩定債務占GDP的比率；但隨著赤字目標上調、成長預測可能下修，債務占GDP比率將上升。

以色列與哈瑪斯在加薩交戰約兩年，軍事行動重創這片沿海地帶，目前以軍控制當地約一半領土。

以色列央行研究人員估算，戰爭期間，對八個立場較為批判的歐盟成員國出口下滑，2024年減少10億美元，2025年減少15億美元；對其他國家的貿易則增加。央行指出，政治立場可能正影響出口規模。

另據中央社引述路透報導，以色列國防部長卡茲24日表示，以軍將往北占領直至利塔尼河的黎巴嫩南部國土，這是以色列首度明確表示有意奪取這塊占黎巴嫩領土近十分之一的土地。

卡茲（Israel Katz）先前曾警告黎巴嫩政府，若不將激進組織真主黨（Hezbollah）解除武裝，將會失去領土。獲伊朗支持的真主黨於3月2日對以色列發動攻擊，將黎巴嫩牽扯進美國聯手以色列對伊朗的戰爭之中。

自3月13日以來，以軍已摧毀利塔尼河上五座橋樑，並加速拆除靠近以色列邊界的黎巴嫩村莊民宅。卡茲24日與總參謀長會面時表示，軍方將控制「剩餘橋樑及直到利塔尼河的安全區」，並建立「防禦緩衝帶」。