WSJ：伊朗攻擊鄰國 沙烏地、阿聯逼近參戰

波灣國家開始改變立場，支持川普總統。報導指沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，近日多次與川普總統通話，主張美國一定要除伊朗現在神權政權，否則後患無窮。圖為川普總統去年11月在白宮接待到訪的王儲沙爾曼。(路透)

美國在波斯灣的盟國立場正逐漸轉向，考慮加入對伊朗 的行動。但情況大有轉變，波灣各國之所以轉趨強硬，一是回應打亂區域經濟的持續攻擊，二是不能冒險讓荷莫茲海峽淪為德黑蘭的長期籌碼。

美國突襲伊朗招致德黑蘭無差別攻擊鄰國，使得原本極力避免捲入戰火的波灣國家逐步逼近參戰邊緣。華爾街日報引述知情人士透露，沙烏地阿拉伯已放行美軍使用其空軍基地，阿拉伯聯合大公國加大打擊境內伊朗資產，且討論是否派兵加入美軍行列，甚至沙烏地對伊朗動武「只是時間問題」。

據報導，知情人士指出，沙烏地近日已同意美軍使用位於阿拉伯半島西側的法赫德國王空軍基地(King Fahd air base)，立場相較戰前不讓設施或領空用於攻擊伊朗有明顯轉變。消息人士並稱，王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)急於重建威嚇力，「沙烏地加入戰事恐怕只是時間問題」。

紐約時報24日報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)多次在談話中敦促川普持續攻擊伊朗。據報導，一名知情人士透露，沙爾曼過去一周內在多次與川普的談話中表示，希望美國能夠繼續維持對伊朗的攻勢，全力摧毀伊朗的神權政府，更告訴川普目前美、以的軍事行動是重塑中東的歷史性機會。

知情人士還說，沙烏地阿拉伯的高層認為，伊朗對波斯灣地區構成長期威脅，只有推翻現在的伊朗政府才能消除這種威脅。

另一方面，阿拉伯聯合大公國也正加強打擊境內伊朗資產，直接衝擊德黑蘭資金命脈，同時評估是否派軍參戰，並反對任何讓伊朗保有部分軍力的停火方案。知情人士透露，

阿聯最近已關閉杜拜的伊朗醫院與伊朗俱樂部；杜拜衛生當局也證實，伊朗醫院已停止營運。

阿聯長年是伊朗企業與個人的金融樞紐，戰爭初期遭重創後，曾警告可能凍結數十億美元伊朗資產。在通膨與制裁夾擊下，這些措施恐進一步削弱伊朗取得外匯與連結全球貿易網絡的能力。

阿拉伯官員表示，波灣國家領袖，特別是阿聯與沙烏地，正透過定期通話，敦促川普在停手前徹底摧毀伊朗軍力。知情人士指出，伊朗接連攻擊鄰國油氣設施，也讓阿拉伯國家認為，必須採取反制行動，才能重建嚇阻；過去寄望美國安全保證與對伊外交足以自保的盤算，如今已徹底破滅。

是否加入戰事的兩難，凸顯美國波灣盟友眼下的困境。這場衝突打亂他們多年來的戰略布局，卻沒有留下清楚可行的出路。

華府中東研究所美國與波灣關係的分析人士高斯(Gregory Gause)說，這正是弱國與強國結盟時常見的困境，當強勢盟友採取更好戰的立場，弱勢一方就會擔心，自己被拖進一場根本不想打的戰爭。

「華爾街日報」報導，有知情人士表示，如今，沙烏地加入戰爭只是時間早晚的問題。阿聯也開始討論是否動用軍力介入衝突，並遊說反對停火協議，以免部分伊朗軍力得以延續。

美國軍方拒絕說明阿拉伯各國是否協助作戰，僅強調將由波灣國家自行對外說明。

阿聯與沙烏地的種種舉動，顯示阿拉伯各君主國正被迫益發深入參與美國與以色列對伊朗的攻擊，這是他們並不樂見的局面。