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川普急找下台階？ 美提15點方案要伊朗棄核換解禁

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統（中）24日在白宮橢圓辦公室主持國土安全部長穆林宣誓就職儀式期間，與記者交談。(美聯社)
川普總統（中）24日在白宮橢圓辦公室主持國土安全部長穆林宣誓就職儀式期間，與記者交談。(美聯社)

美國官員表示，美方已透過中間人向伊朗提出一項包含15點內容的停戰方案，內容主要延續川普政府過去對德黑蘭的要求。方案要求伊朗拆除三個主要核子設施，停止在本土進行任何濃縮活動，暫停彈道飛彈計畫，限制對代理勢力的支持，並全面重新開放荷莫茲海峽。

衛報轉述以色列第12頻道整理指出，這15點內容包括：伊朗拆除核能力並承諾不再追求核武；停止任何核材料濃縮，並在美國、以色列與伊朗協議的時間表下交出已濃縮材料；關閉納坦茲、伊斯法罕與福爾多三處核設施；允許國際原子能總署全面取得核計畫相關資訊。

此外，伊朗須放棄代理人戰略，停止對區域內代理勢力的資金與武裝支持；確保荷莫茲海峽維持開放，作為自由航行且不受阻礙的海域；限制飛彈數量與射程，且未來僅能用於自衛。

作為交換，對伊朗的所有制裁將被解除，並取消「快速恢復制裁」機制；同時，美國與以色列將協助伊朗在布什爾發展民用核能計畫，用於發電等用途。

華爾街日報與紐約時報報導，這項方案大致反映美方在2月28日戰爭爆發前與伊朗討論的提案，當時美國總統川普指控德黑蘭未以誠意進行談判。伊朗新上台的強硬派領導層則表示，對華府的要求已提高，例如要求針對數周來的攻擊提供賠償。

根據兩名知情官員說法，該方案由巴基斯坦居中傳遞。目前尚不清楚此方案在伊朗官員之間的流通程度，也不確定伊朗是否會接受作為談判基礎；同樣也不清楚與美國一同對伊朗發動轟炸的以色列，是否支持這項提案。不過，此舉顯示川普政府在面對戰爭帶來的經濟衝擊之際，正加大努力尋找下台階，試圖結束這場已進入第4周、且已捲入多個國家的衝突。

川普24日在白宮橢圓辦公室的一場活動中對記者表示，他對伊朗願意達成協議更加有信心。他說：「他們想要達成協議，他們已同意永遠不會擁有核武。」據法新社轉述，以色列第12頻道指出，美國與伊朗將宣布為期一個月的停火，並在此期間依據該提案展開談判。白宮與國務院尚未立即作出回應。

官員補充指出，巴基斯坦陸軍參謀長、陸軍元帥穆尼爾（Syed Asim Munir）已成為美國與伊朗之間的關鍵溝通者，埃及與土耳其也鼓勵伊朗進行建設性接觸。據稱，穆尼爾與伊朗革命衛隊關係密切，使他得以在交戰雙方之間傳遞訊息。

一名伊朗官員與一名巴基斯坦官員表示，穆尼爾近期已聯繫伊朗國會議長、前革命衛隊指揮官卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），提議由巴基斯坦主辦美伊會談。穆尼爾曾於2025年兩度會見美國總統川普，川普對他讚譽有加，稱他是自己「最喜歡的陸軍元帥」。

川普 伊朗 以色列

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