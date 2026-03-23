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川普喊有共識卻被伊朗打臉 專家：恐是虛晃一招

編譯季晶晶／綜合外電
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川普總統23日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地後揮手致意。(美聯社)
川普總統23日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地後揮手致意。(美聯社)

川普總統周一（23日）在社群平台Truth Social發文表示，在與伊朗當局進行對話後，他已下令美軍暫緩對伊朗電廠與能源基礎設施的攻擊，為期五天。他隨後在接受CNBC主持人Joe Kernen電話訪問時表示：「我們非常希望能與伊朗達成協議。」但並未說明參與者、時間與地點。

伊朗國營媒體在Telegram上引述一位不具名的「高層安全官員」說法，駁斥川普關於對話的描述，表示華盛頓與德黑蘭之間並未進行任何直接或間接的談判。該官員表示：「沒有談判，也不存在談判。用這種心理戰的方式，荷莫茲海峽不會恢復戰前狀態，能源市場也不會有和平。」

川普反駁稱，美國與伊朗「進行了非常、非常有力的的對話」，並已達成「重大共識」，其中包括伊朗「絕不會擁有核武器」。

川普在佛羅里達州棕櫚灘向記者表示，他的女婿庫許納與美國特使威科夫於周日晚間參與了與伊朗一位「高層人士」的會談。但此人並非最高領袖穆吉塔巴。

他指出：「他們非常渴望達成協議，我們也希望達成協議。今天我們可能會透過電話再談，因為他們要出來似乎不太方便。但我們很快、很快就會見面。」

川普表示，若這五天暫緩攻擊期間進展順利，雙方最終可能「解決這個問題」，否則「我們就只能繼續全力轟炸」。

川普也認為，以色列對於目前與伊朗的進展會「非常滿意」。他還提到，若情況順利，荷莫茲海峽「很快就會重新開放」。當被問到誰將控制該海峽時，川普表示可能由他與「那位阿亞圖拉」共同控制，並暗示此舉將是「非常嚴肅形式的政權更替」的一部分。

川普在與Kernen的訪談中進一步表示，與伊朗當局的討論「非常激烈」，他仍對達成實質成果抱持希望。Kernen轉述，川普在訪談中還強調，當前伊朗發生的事態可以稱為「政權更替」。

白宮並未立即回應CNBC對於對話細節的進一步詢問，也未對伊朗否認談判的說法做出回應。

曾在川普首個任期內於白宮國家安全委員會任職的佛萊茲表示，有關達成協議的說法「可能只是總統的虛晃一招」。不過，現任美國優先政策研究所副主席的佛萊茲也表示，他「看好這將成為大規模軍事行動走向結束的開端」。

以色列 白宮 川普

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