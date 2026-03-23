我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

客機撞消防車 紐約拉瓜迪亞機場暫時關閉

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

無法置身中東衝突之外？ 英核潛艦安森號抵阿拉伯海

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英軍一艘裝載「戰斧」巡弋飛彈的核動力潛艦已經部署於阿拉伯海；圖為「安森號」資料照片。（路透資料照片）
英軍一艘裝載「戰斧」巡弋飛彈的核動力潛艦已經部署於阿拉伯海；圖為「安森號」資料照片。（路透資料照片）

英國「每日郵報」21日指出，英軍一艘裝載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的核動力潛艦「安森號」（HMS Anson）已經部署於阿拉伯海，使英國可在區域衝突升級時具備長程打擊能力。此舉進一步拉升中東緊張情勢。據稱安森號會定期浮上海面，與位於英國諾斯伍德的英軍常設聯合總部（PJHQ）進行通訊。

美國2月28日聯手以色列伊朗發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。英國首相辦公室表示，首相施凱爾已經同意允許美國使用英軍基地，以對鎖定荷莫茲海峽的伊朗目標發動攻擊。

另據英國「獨立報」發表社論指出，希望避免捲入「他人的戰爭」，這種想法可以理解，但英國「不可能完全置身於中東衝突之外」。

鳳凰網引述文章稱，荷莫茲海峽一旦關閉，將直接影響英國民眾的生活水平；在多個海灣國家，英國僑民面臨伊朗導彈襲擊的風險，而這些國家本身又是英國的盟友；此外，包括塞普勒斯和狄戈加西亞 (Diego Garcia)在內的英國軍事基地，也處於打擊範圍之內。

社論稱，工黨議員麥克唐納主張放棄英國在全球範圍內的軍事基地，並認為英國僑民以及接納他們的盟友國家應自行應對安全問題。但文章指出，即便抱持此立場，也應承認英國在維護國際水域船隻自由通行方面具有現實的經濟利益；至少在未來數十年內、英國仍無法完全擺脫對石油產品依賴之前，這一利益都將持續存在。

獨立報認為，英首施凱爾在此次衝突中的政策是正確的，並稱，英國此前沒有支持美國和以色列發動這場戰爭，這一決定是合理的，因為遏制伊朗發展核能力的目標，更適合通過外交和情報手段推進，而不是通過戰爭實現。

但社論同時指出，在戰爭已經爆發之後，情況發生變化。伊朗對周邊國家發動襲擊，並導致全球約五分之一的石油供應受阻。在這種情況下，英國軍方採取防禦性措施是正確的，英國政府允許美國出於防禦目的使用英國基地，也是合理之舉。

社論還表示，麥克唐納出於本能的反美立場，以及自由民主黨領袖埃德·戴維出於機會主義考量反對美國總統川普，都不應影響對英國國家利益的判斷。文章認為，英國應保護海外公民，並支持該地區盟友；但更重要的是，英國應與國際社會一道，努力維護貿易自由流動，防止全球經濟陷入衰退。

社論最後指出，全球經濟危機的風險，正是川普最初發動這場戰爭「極不明智」的原因之一，這也說明衝突應盡快結束。但文章強調，只要這場衝突仍在持續，英國就不可能真正置身事外。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗 以色列 施凱爾

上一則

突破防空網… 伊朗飛彈逼近以核武庫 居民恐慌

延伸閱讀

以色列稱伊朗飛彈「可威脅歐洲」 英大臣打臉：沒有評估支持這說法

以色列稱伊朗飛彈「可威脅歐洲」 英大臣打臉：沒有評估支持這說法
應對台海變局 英專家：台灣可借鏡荷莫茲海峽經驗

應對台海變局 英專家：台灣可借鏡荷莫茲海峽經驗
伊朗飛彈射向美英印度洋軍事基地…沒中 放話攻擊全球觀光景點

伊朗飛彈射向美英印度洋軍事基地…沒中 放話攻擊全球觀光景點
盟友變敵人 海灣諸國態度轉變 支持剷除伊朗政權

盟友變敵人 海灣諸國態度轉變 支持剷除伊朗政權

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描