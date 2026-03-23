無法置身中東衝突之外？ 英核潛艦安森號抵阿拉伯海

英軍一艘裝載「戰斧」巡弋飛彈的核動力潛艦已經部署於阿拉伯海；圖為「安森號」資料照片。（路透資料照片）

英國「每日郵報」21日指出，英軍一艘裝載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的核動力潛艦「安森號」（HMS Anson）已經部署於阿拉伯海，使英國可在區域衝突升級時具備長程打擊能力。此舉進一步拉升中東緊張情勢。據稱安森號會定期浮上海面，與位於英國諾斯伍德的英軍常設聯合總部（PJHQ）進行通訊。

美國2月28日聯手以色列 向伊朗 發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。英國首相辦公室表示，首相施凱爾 已經同意允許美國使用英軍基地，以對鎖定荷莫茲海峽的伊朗目標發動攻擊。

另據英國「獨立報」發表社論指出，希望避免捲入「他人的戰爭」，這種想法可以理解，但英國「不可能完全置身於中東衝突之外」。

鳳凰網引述文章稱，荷莫茲海峽一旦關閉，將直接影響英國民眾的生活水平；在多個海灣國家，英國僑民面臨伊朗導彈襲擊的風險，而這些國家本身又是英國的盟友；此外，包括塞普勒斯和狄戈加西亞 (Diego Garcia)在內的英國軍事基地，也處於打擊範圍之內。

社論稱，工黨議員麥克唐納主張放棄英國在全球範圍內的軍事基地，並認為英國僑民以及接納他們的盟友國家應自行應對安全問題。但文章指出，即便抱持此立場，也應承認英國在維護國際水域船隻自由通行方面具有現實的經濟利益；至少在未來數十年內、英國仍無法完全擺脫對石油產品依賴之前，這一利益都將持續存在。

獨立報認為，英首施凱爾在此次衝突中的政策是正確的，並稱，英國此前沒有支持美國和以色列發動這場戰爭，這一決定是合理的，因為遏制伊朗發展核能力的目標，更適合通過外交和情報手段推進，而不是通過戰爭實現。

但社論同時指出，在戰爭已經爆發之後，情況發生變化。伊朗對周邊國家發動襲擊，並導致全球約五分之一的石油供應受阻。在這種情況下，英國軍方採取防禦性措施是正確的，英國政府允許美國出於防禦目的使用英國基地，也是合理之舉。

社論還表示，麥克唐納出於本能的反美立場，以及自由民主黨領袖埃德·戴維出於機會主義考量反對美國總統川普，都不應影響對英國國家利益的判斷。文章認為，英國應保護海外公民，並支持該地區盟友；但更重要的是，英國應與國際社會一道，努力維護貿易自由流動，防止全球經濟陷入衰退。

社論最後指出，全球經濟危機的風險，正是川普最初發動這場戰爭「極不明智」的原因之一，這也說明衝突應盡快結束。但文章強調，只要這場衝突仍在持續，英國就不可能真正置身事外。

▼收聽一洲焦點Podcast：