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為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國、以色列與伊朗的戰事已進入第4周，儘管德黑蘭政權損失慘重，仍拒絕屈服，也不接受斡旋方提出的外交退場方案，原因之一是不願重演去年6月倉促停火後的局面。支撐伊朗強硬態度的關鍵籌碼，正是它對荷莫茲海峽的掌控能力。

另一方面，有分析人士指出，伊朗眼前雖強硬應戰，但真正棘手的問題恐怕在戰後。前美國情報官員指出，戰事一旦拖長，不僅將削弱伊朗運作能力，也可能進一步引爆民怨。

美國與以色列2月28日聯合對伊朗展開軍事行動，迄今打擊逾1萬5000個目標，不僅斬首最高領袖哈米尼，光是過去七天便擊殺至少四名伊朗高層，包括其國安首長拉里賈尼和革命衛隊發言人奈尼。根據伊朗衛生部，這場戰爭已超過1200名平民罹難；衝突並擴大到中東能源基礎設施。

報導指出，損失慘重的伊朗非但拒絕舉白旗，反而升高對鄰國的攻擊，而它的底氣在於相信自己仍握有讓對手付出高昂代價的籌碼──荷莫茲海峽，押注自己製造全球經濟痛苦的速度，會快過川普政府以軍事手段穩住局勢的速度。

一名伊朗外交官直言，伊朗部分封鎖荷莫茲海峽，就是要讓這場戰爭對發動攻擊的一方變得「極其昂貴」，他說，「我們單獨面對史上最強大的軍事超級強權」。

阿拉伯與歐洲官員則指出，伊朗領導層把能控制海峽、並撐住美以攻勢，視為一種短期勝利。

一名駐波斯灣的歐洲外交官形容，對德黑蘭而言，只要政權仍在，就能透過區域威脅與油氣價格撼動國際市場，這本身就被視為一種勝利，因此目前看不出伊朗承受到足以坐上談判桌的壓力。

華郵指出，卡達與阿曼上周曾出面斡旋停火，但遭伊朗拒絕，表明只有在美國與以色列先停止攻擊後，才願意接觸。

消息人士指出，德黑蘭也不願重演去年6月倉促停火的舊事，堅持華府必須提出「互不侵犯」保證，甚至包括戰損賠償，否則不會停止攻擊美國利益。伊朗外交官並警告，若戰事持續升高，「將成為美國陷入泥淖的開端，現在已沒有其他退路」。

隨著關鍵基礎設施不斷受創，伊朗領導層愈來愈憂心國家長期復原能力。

另外，曾任美國情報官員、現為華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員的格雷欽（Reuel Marc Gerecht）指出，伊朗高層始終在意內部政治，也明白民眾對政權早已累積不滿。格雷欽認為，長期衝突或許短期內符合伊朗利益，但最終將適得其反。

格雷欽提到，在長期戰爭裡，伊朗幾乎不會有任何事情還能正常運作，而受到美以成千上萬次空襲造成的巨大破壞，將使伊朗政府更無力處理既有民怨，也可能引發新一波民眾動盪。

格雷欽直言：「對伊朗政權而言，真正關鍵的時刻不是在轟炸中撐住壓力，而是在轟炸停止後。」

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