整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．22最新戰況

從黎巴嫩馬爾賈尤恩(Marjayoun)拍攝畫面顯示，在以色列發動空襲後濃煙升起。(路透)

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊22日進入第23天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普在社交媒體發文，要求伊朗在48小時內開放荷莫茲海峽，否則將對伊朗「各類發電廠」發動打擊並將其摧毀。川普說：「如果伊朗未能從此刻起48小時內不加威脅地完全開放荷莫茲海峽，美國將打擊並摧毀伊朗的各類發電廠，首先是最大的那座！」據報導，伊朗最大的發電設施是位於伊朗西南部的布什爾核電站。

美軍中央司令部司令古柏在社交媒體發布的影片中說，美軍近日用多枚重達5000磅（2.27噸）的炸彈摧毀了伊朗海岸沿線一個加固的地下設施，該設施裡存放著反艦巡航導彈、移動導彈發射器等武器裝備。

伊朗

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台等媒體報導，伊朗武裝部隊稱，伊朗的作戰方針已由防禦轉向進攻，並相應調整戰場戰術。

據塔斯尼姆通訊社等多家伊朗媒體報導，伊朗軍方發射導彈，在南部海岸及荷莫茲島周邊上空攔截一架敵方F-15戰機。

伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗伊斯蘭共和國軍隊發言人的話報導，伊朗軍方使用新型無人機成功打擊以色列本-古里安機場。打擊本-古里安機場的大部分無人機型號為「阿拉什-2」。該型號無人機更先進、破壞力更強，航程可達2000公里，雷達反射面積更小，更難被敵方偵測。

據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，美軍F-35戰機係被伊朗國產防空系統擊中。未來幾天，伊朗將展示其對抗敵人的新能力。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明，宣布在「真實承諾－4」行動第73波攻勢中，使用多型導彈和無人機，打擊多個以色列南部城市及中東地區部分美軍基地。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里在社交媒體發文稱，革命衛隊海軍使用大量彈道導彈和無人機襲擊了位於阿聯酋和科威特的兩處空軍基地設施。

伊朗紅新月會主席皮爾侯賽因·科利萬德表示，自侵略伊朗以來，美以兩國已襲擊超過8萬處伊朗民用設施，其中2萬多處位於德黑蘭。266家醫療中心和498所學校直接或間接受到攻擊。

以色列

以色列國防軍總參謀長扎米爾發表聲明稱，以色列聯合美國對伊朗發起的大規模軍事行動「已到半途」。發起軍事行動3周以來，以軍對伊朗「廣泛削弱」，並逐漸積累成「軍事、經濟和政府層面」的系統性成就，伊朗當前的處境更加危險，「缺乏有效的防空能力」。

以色列南部城市迪莫納和阿拉德21日晚遭導彈襲擊。當地急救組織稱，兩地已有超百人受傷送醫。以媒稱，以軍承認未能攔截到伊朗導彈。迪莫納位於內蓋夫沙漠之中，附近有一處以色列敏感核設施。

以色列國防軍發表聲明說，監測到自黎巴嫩向以色列北部邊境一處社區發起的襲擊，襲擊造成財產損失和人員受傷。有報導稱襲擊造成1人死亡。

卡達

卡達國防部發表聲明說，一架卡達直升機因技術故障墜海。據卡達內政部消息，墜機事故已造成6人死亡，1人失蹤。

阿聯酋

英國海上貿易行動辦公室發布報告說，一艘貨船在阿聯酋沙迦以北15海里處發生事故。一枚不明飛行物在貨船附近爆炸，船上人員目前均安全。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯外交部發表聲明說，沙烏地阿拉伯方面已通知伊朗駐沙烏地大使館武官、武官助理以及另外3名使團成員為「不受歡迎的人」，要求他們在24小時內離開沙烏地阿拉伯。

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