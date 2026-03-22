沙烏地阿哈伯驅逐伊朗大使

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王。(路透)

沙烏地阿拉伯外交部21日晚發表聲明稱，伊朗 駐沙烏地大使館武官、武官助理及其他3名使館成員為「不受歡迎的人」，要求其在24小時內離境。

聲明譴責伊朗對沙烏地等地區國家發動襲擊，強調將堅決捍衛國家主權與安全，必要時採取一切措施。

沙烏地國防部 22日說，在首都利雅得附近探測到3枚彈道導彈來襲。其中一枚導彈被攔截，另外兩枚落入無人居住區域。沙烏地國防部稱，22日還攔截了多架無人機。

伊朗南部布什爾省南帕爾斯和阿薩盧耶部分石油化工設施3月18日遭美以空襲。伊朗隨後宣布打擊海灣國家與美國相關的石油設施。與此同時，伊朗指責海灣國家允許美軍從其領土發動襲擊，並稱向這些國家境內同美國相關目標發動導彈和無人機襲擊。

據路透19日報導，伊朗常駐聯合國 代表伊拉瓦尼致函聯合國秘書長，要求阿聯酋作出賠償，指責其為美國對伊朗領土發動的打擊提供便利。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里21日在社交媒體上發文稱，革命衛隊海軍使用了大量彈道導彈和自殺式無人機摧毀了位於阿聯酋和科威特的兩處空軍基地設施，包括基地內停放美軍戰機的機庫和飛機燃料庫，並稱這兩處基地曾被用於襲擊伊朗。

阿聯酋國防部22日發表聲明說，阿聯酋防空部隊正在應對來自伊朗的導彈和無人機威脅。

阿聯酋本月早些時候已宣布，關閉該國駐伊朗大使館，撤回駐伊朗大使及全部外交使團成員。

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