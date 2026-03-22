從無感到嚇壞 伊朗彈襲以色列核武庫門戶 居民曝逃生過程

伊朗21日報復攻擊以色列南部城市迪莫納，當地就在以國核子研究中心附近。路透

伊朗 21日報復攻擊以色列 核武庫門戶，至少發射2枚彈道飛彈擊中南部城市迪莫納（Dimona）與阿拉德（Arad），造成逾100人受傷。這次飛彈突破以色列防空網，引發民眾恐慌，質疑攔截系統為何失靈。當地居民還原避難過程描述，從聽見飛彈來襲到爆炸前後不到30秒，且炸藥威力大到躲進安全室都被震飛，還有大量煙霧粉塵瞬間灌進室內，他們驚呼，多虧有避難安全室才能逃過一劫。更有居民坦言，原本「對戰爭沒感覺，現在開始害怕了」。

紐約時報報導，伊朗國營電視台22日稍早證實，伊朗本來瞄準的目標就是位於迪莫納的核子研究中心。衛報先前報導，外界普遍認為，這座設施擁有中東唯一的核武庫，儘管以色列從未承認擁有核武。

BBC波斯語頻道報導，迪莫納坐落以色列南部沙漠地帶，全市人口不到4萬人。這次伊朗飛彈突破以色列防空，直接命中地面目標，引發以色列社會恐慌，認為「如今的以色列不再是以色列、特拉維夫也不再是特拉維夫」。

以色列新消息報電子媒體Ynet報導，住在爆炸點附近的迪莫納居民艾麗絲（Iris）回憶：「警報響起後，大家衝進避難室、關上門，緊接著聽見一聲巨響，大量煙塵瞬間灌入室內」。

另個居民埃蒂（Eti）直言，原本以為住在有核子研究中心的城市會受到最嚴密的保護，「現在又慌又怕，沒想過會發生這種事」，質疑防空系統為何攔截失敗。

另有一家人回憶，從聽見飛彈即將墜落到衝進避難室聽見爆炸，前後不到半分鐘，且飛彈威力之大，「連身處避難室也被震飛，還有人跌倒」。居民謝芭（Bat Sheva）和達漢（Yehiel Dahan）說，「以為避難室要坍塌了」，兩人稱，「以為自己住在迪莫納最安全的地方，但其實也知道遲早有一天會出事」。

他們的女兒奧德莉雅（Odelia）說她嚇壞了，「本來對戰爭沒感覺，現在開始害怕了，現在別說上學，連去超市我們都會害怕。太危險了」。

另個居民奧哈揚（Revital Ohayon）說，從避難室出來以後，「房子沒了，什麼都不剩」，天花板也塌了，原本準備過逾越節（Passover）大掃除的家，就這樣被炸毀。