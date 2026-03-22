伊朗批美解除制裁「壓低油價心理戰」 專家：華府或已計窮

伊朗聲稱並未持有海上原油，美國這麼說只是為了抑制油價。（路透）

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗石油 部表示，目前並未在國際水域儲存任何原油，也沒有多餘庫存準備釋出至全球市場，並稱華府允許出售伊朗的海上原油，是「心理戰手法」，目的是人為壓低全球油價 。

美國財政部長貝森特 宣稱，華府已暫時放寬制裁，允許出售據稱存放在海上油輪中的伊朗原油。對此，石油部發言人薩曼戈杜西表示：「伊朗目前沒有任何原油滯留在海上，也沒有多餘產量打算出口至其他國際市場」，並強調美國財長的說法意在影響買方判斷、扭曲市場情緒。

另一方面，川普政府宣布對海上購買伊朗原油的制裁，提供為期30天的臨時豁免，以抑制油價。貝森特聲稱，此舉將為全球市場增加約1.4億桶原油供應，並緩解能源供應壓力。

貝森特表示，1.4億桶石油等同伊朗戰前或過去3周的10至14天出口量，「它們全部銷往中國」，因此他相信改向其他國際市場釋出該數量的石油，有助在未來10至14日使油價回落。美國能源信息署（EIA）估算，1.4億桶石油等同全球1.5天的消耗量。

CNN引述一名美方內部討論知情人士稱，原本這些伊朗海上石油會銷往中國，但在制裁解除後，泰國、越南等其他亞洲國家將能夠買得到。「紐約時報」則引述能源專家質疑大部分這些石油已有買主，並不會為國際市場帶來額外供應，因此對油價影響未明。金融犯罪應對顧問公司Obsidian Risk Advisors管理合伙人埃里克森認為，華府祭出上述招數反映它已「別無選擇」，而真正對油價回落有幫助的只有荷莫茲解封。

這是美國約兩周內第3度暫時豁免制裁措施，而這次做法惹來助長伊朗收入和成效有限的質疑，有專家認為這反映華府或已「無計可施」。美國有線新聞網絡（CNN）引述華府官員坦承，目前沒有重啟荷莫茲海峽的明確可行方案。

這項決定凸顯華府對油價飆升的焦慮；國際油價已大漲約50%，突破每桶100美元，寫2022年來新高，這對美國企業與消費者構成壓力，尤其共和黨正力圖在11月的期中選舉，維持國會多數席次。

此外，CNN引述4名消息人士報導，美國國防情報局（DIA）一份最近數周在國防部內部傳閱的評估報告，指出伊朗有能力對荷莫茲任何一處地方實施1至6個月封鎖，但國防部和白宮官員認為6個月只是「最壞情況情況並沒有深究，防長海格塞斯沒看過報告，總統特朗普亦未獲匯報。五角大樓發言人回應表示那只是眾多同類評估的其中之一，「不代表伊朗真的具備那樣的能力」，又稱封鎖荷莫茲6個月形同「不可能」。