我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普面臨3意外 德黑蘭是另個層級的對手

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬生活奢華

為何對伊朗說法髮夾彎？紐時：川普面臨3意外 德黑蘭是另個層級的對手

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統20日在白宮。(美聯社)
川普總統20日在白宮。(美聯社)

紐約時報報導，川普總統對伊朗戰爭的說法一變再變，遭質疑這種搖擺不定反映川普政府毫無戰略便捲入衝突，而且接連遇上意料之外的發展，從伊朗堅決不屈服且未出現內部起義跡象，再到國際油價因荷莫茲海峽危機失控飆漲，至此川普不得不面對美國仍須仰賴盟友協助善後。

川普20日才表態，將逐漸結束對伊朗的軍事行動；到了21日晚間，川普改口威脅伊朗重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗全國電廠，並且預告從最大的一座電廠下手。

紐時指出，伊朗最大的電廠似乎也是伊朗唯一運作的核電廠，位於布什爾（Bushehr）。幾十年來，核電廠一直被視為不能攻擊的設施，因為一旦遭到轟炸，恐引發嚴重的環境災難。距離布什爾核電廠350公尺處一棟設施18日才遭以色列攻擊，伊朗21日報復襲擊以色列南部核研究中心。

這凸顯戰爭發展已接連偏離川普原先設想，至少出現3個他未料到的意外。

首先令川普意料之外的是，伊朗堅持不求饒，並且伊朗革命衛隊與一般民眾都未出現倒戈或起義跡象。儘管美方聲稱各層級已有鬆動，但美歐情報單位表示，至今仍無證據顯示政權內部或民間出現明顯反抗。這些情況未來仍可能出現，戰爭不會在3周內分出勝負。

再者，川普沒料到能源市場失控。國際能源總署形容，這是全球石油市場史上最大規模的供應中斷。川普政府雖承諾釋出戰略儲油，但庫存僅約6成，準備明顯不足，還緊急放行已在海上的俄羅斯與伊朗石油平抑市場，讓交戰對手獲利。不過目前效果有限，而伊朗也看準，擾亂市場正是自己所剩不多的超級武器。

至此，川普突然才發現自己需要盟友。某個波灣國家的國防部長最近說，衝突一開始時，川普根本沒想到會需要盟友，因為他以為這場戰爭很快會結束。但護航荷莫茲海峽與其他關口，恐怕演變成持續數月乃至數年的任務。

紐時指，川普在連續幾次速戰速決、效果顯著的軍事行動後，才走進伊朗戰場。無論是重創伊朗核設施，還是迅速拿下馬杜洛，都讓他更相信美軍無所不能，也誤判伊朗政權會很快瓦解。

然而現在很清楚，伊朗是另個層級的對手，川普雖把這場戰爭說成一次短暫出兵，但現實是，這場衝突看不到明確終點。

馬杜洛 核電廠 俄羅斯

上一則

G7要求伊朗「立即停止攻擊」 準備守護荷莫茲安全

下一則

法檢懷疑馬斯克操弄深偽爭議 人為拉抬X估值

延伸閱讀

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施
整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況

整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況
川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」 叫他國自己顧荷莫茲

川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」 叫他國自己顧荷莫茲
紐時：以色列斬首戰術讓伊朗更難退讓 未必符合戰略

紐時：以色列斬首戰術讓伊朗更難退讓 未必符合戰略

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場