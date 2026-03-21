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Axios：川普團隊研擬與伊朗和談策略

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
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美國總統川普政府已就戰爭下一階段，以及可能與伊朗進行和平談判展開初步討論。 （路透）
美國總統川普政府已就戰爭下一階段，以及可能與伊朗進行和平談判展開初步討論。 （路透）

一名美國官員與一名知情消息人士透露，伊朗戰爭持續3週後，美國總統川普政府已就戰爭下一階段，以及可能與伊朗進行和平談判展開初步討論。

美國新聞網站Axios報導，川普（Donald Trump）昨天表示他考慮「逐步結束」戰爭，不過美國官員預期戰事還會再持續2到3週。同時，川普的幕僚們希望開始為外交談判鋪路。

根據消息人士的說法，川普的特使庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）也參與了相關討論。

任何結束戰爭的協議，都必須包含重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、解決伊朗高濃縮鈾庫存問題，並制定關於伊朗核計畫、彈道飛彈以及德黑蘭對區域代理人支持的長期協議。

一名美國官員及兩名消息人士說，美國和伊朗近日並無直接聯繫，不過埃及、卡達與英國都曾為雙方傳遞訊息。埃及跟卡達已通知美國與以色列，伊朗有意談判，但也提出相當嚴苛的條件。

伊朗的要求包括停火、保證這場戰爭未來不再重啟以及賠償。

一名美國官員談到：「我們的看法是，我們已削弱伊朗擴張的實力。」此人相信伊朗終將坐上談判桌，並指出美方希望德黑蘭做出以下6項承諾：

未來5年內不發展飛彈計畫。

完全停止鈾濃縮活動。

讓納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）及福爾多（Fordow）等美以兩國去年轟炸的核設施的反應爐永久除役。

針對可推進核武計畫的離心機及相關機械的製造與使用，實施嚴格的外部監督協議。

與區域國家簽署武器管制條約，內容包含飛彈數量不得超過1000枚。

不得資助黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門青年運動（Houthi）、加薩走廊（Gaza Strip）哈瑪斯（Hamas）等代理人組織。

伊朗過去已多次拒絕上述數項要求，德黑蘭領導階層也表示，與一位先前曾展開對話，卻又突然發動轟炸的總統進行談判是困難重重。

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