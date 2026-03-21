美國、以色列再次襲擊伊朗納坦茲鈾濃縮設施
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國際原子能總署21日表示，正就伊朗通報其納坦茲核設施在與美國和以色列的戰爭中遭到攻擊的消息展開調查。
法新社報導，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X上重申其「軍事克制，避免發生任何核事故風險」的呼籲。
貼文寫道：「國際原子能總署已經接獲伊朗通報，表示納坦茲（Natanz）核設施今天遭到攻擊。目前未發現場外輻射量上升的情況。」
伊朗原子能組織21日發表聲明稱，以色列和美國當天襲擊該國納坦茲鈾濃縮設施，該設施暫未發生洩漏。
納坦茲鈾濃縮設施位於伊朗首都德黑蘭以南約220公里處，負責伊朗大部分鈾濃縮工作。2025年6月，美國對伊朗發起「午夜之錘」軍事行動，空襲福爾道、納坦茲和伊斯法罕3處核設施。2026年3月，伊朗原子能組織報告稱，美以在1日晚對納坦茲鈾濃縮設施發動兩次襲擊。國際原子能機構隨後發布消息稱，最新衛星圖像顯示，納坦茲鈾濃縮設施入口處遭到破壞，設施本身未受到額外影響。
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