美國、以色列再次襲擊伊朗納坦茲鈾濃縮設施

一張3月7日的衛星影像顯示，伊朗納坦茲（Natanz）「鎬山設施」（Pickaxe Mountain facility）中，一輛被摧毀車輛的近距離畫面。（路透）

國際原子能總署21日表示，正就伊朗 通報其納坦茲核設施在與美國和以色列 的戰爭中遭到攻擊的消息展開調查。

法新社報導，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X上重申其「軍事克制，避免發生任何核事故風險」的呼籲。

貼文寫道：「國際原子能總署已經接獲伊朗通報，表示納坦茲（Natanz）核設施今天遭到攻擊。目前未發現場外輻射量上升的情況。」

伊朗原子能組織21日發表聲明稱，以色列和美國當天襲擊該國納坦茲鈾濃縮設施，該設施暫未發生洩漏。

納坦茲鈾濃縮設施位於伊朗首都德黑蘭以南約220公里處，負責伊朗大部分鈾濃縮工作。2025年6月，美國對伊朗發起「午夜之錘」軍事行動，空襲福爾道、納坦茲和伊斯法罕3處核設施。2026年3月，伊朗原子能組織報告稱，美以在1日晚對納坦茲鈾濃縮設施發動兩次襲擊。國際原子能機構隨後發布消息稱，最新衛星圖像顯示，納坦茲鈾濃縮設施入口處遭到破壞，設施本身未受到額外影響。

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