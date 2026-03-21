我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

美國、以色列再次襲擊伊朗納坦茲鈾濃縮設施

美國、以色列再次襲擊伊朗納坦茲鈾濃縮設施

中央社、中新社21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一張3月7日的衛星影像顯示，伊朗納坦茲（Natanz）「鎬山設施」（Pickaxe Mountain facility）中，一輛被摧毀車輛的近距離畫面。（路透）
一張3月7日的衛星影像顯示，伊朗納坦茲（Natanz）「鎬山設施」（Pickaxe Mountain facility）中，一輛被摧毀車輛的近距離畫面。（路透）

國際原子能總署21日表示，正就伊朗通報其納坦茲核設施在與美國和以色列的戰爭中遭到攻擊的消息展開調查。

法新社報導，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X上重申其「軍事克制，避免發生任何核事故風險」的呼籲。

貼文寫道：「國際原子能總署已經接獲伊朗通報，表示納坦茲（Natanz）核設施今天遭到攻擊。目前未發現場外輻射量上升的情況。」

伊朗原子能組織21日發表聲明稱，以色列和美國當天襲擊該國納坦茲鈾濃縮設施，該設施暫未發生洩漏。

納坦茲鈾濃縮設施位於伊朗首都德黑蘭以南約220公里處，負責伊朗大部分鈾濃縮工作。2025年6月，美國對伊朗發起「午夜之錘」軍事行動，空襲福爾道、納坦茲和伊斯法罕3處核設施。2026年3月，伊朗原子能組織報告稱，美以在1日晚對納坦茲鈾濃縮設施發動兩次襲擊。國際原子能機構隨後發布消息稱，最新衛星圖像顯示，納坦茲鈾濃縮設施入口處遭到破壞，設施本身未受到額外影響。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗 以色列

上一則

屢遭伊朗轟炸…沙國、阿聯站隊美國、以色列

下一則

南韓大田汽車工廠火災 釀14死60輕重傷

延伸閱讀

川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾 美媒曝可能作戰

川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾 美媒曝可能作戰
整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．20最新戰況

整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．20最新戰況
川普要以色列停止攻擊伊朗氣田 否認增兵、「就算要也不會說」

川普要以色列停止攻擊伊朗氣田 否認增兵、「就算要也不會說」
整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．19最新戰況

整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．19最新戰況

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光
戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字
日記者提問遭川普回懟「珍珠港」…「日本之恥」掛熱搜

日記者提問遭川普回懟「珍珠港」…「日本之恥」掛熱搜
低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康

低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康