美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制

英法德義荷日加七國19日發表共同聲明，表示會共同協助荷莫茲海峽通行安全，但未具體說明會採取什麼方式。（美聯社）

中東戰事升溫之際，英國、法國、德國 、義大利 、荷蘭、日本與加拿大共七個美國盟友19日發表聯合聲明，表態支持建立國際合作機制，確保伊朗周邊的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運安全，但未承諾提供具體軍事資源，同時呼籲伊朗立即停止封鎖與攻擊行動。伊朗政府則試圖強化荷莫茲海峽的控制權，國會研議對通行船隻的國家徵收過路費與稅款，藉此制衡西方制裁。

新聞媒體Axios報導，七國聯合聲明指出，伊朗近期在波斯灣攻擊商船與能源設施，「實質封鎖荷莫茲海峽」，威脅全球能源供應，「我們呼籲伊朗立即停止威脅、布雷、無人機與飛彈攻擊，以及其他阻礙商業航運的行為」。

各國表示，已準備「為確保海峽安全通行進行準備規畫(preparatory planning)」，不排除進一步的合作行動。

聲明未具體說明各國將提供何種支援，引發外界質疑其實質效力；法國、德國、義大利和日本不久前表示，不會在戰爭期間派海軍或海上自衛隊的船艦前往荷莫茲海峽，不清楚相關國家簽署聲明後，是否改變立場。

盟國此舉在某種程度上，被解讀為回應川普總統的施壓；川普近期多次批評盟友不願協助維護荷莫茲海峽的航運安全，警告北大西洋公約組織(NATO)的未來可能受到影響。

川普17日在社群上發文寫道：「我們已經取得如此重大的軍事成就，我們不再『需要』或渴望北約 國家的協助，我們從來就不需要！我們不需要任何人的幫助！」

加拿大廣播公司報導，國防部長麥根第(David McGuinty)表示，加拿大只是在區域局勢降溫並透過北約框架進行的前提下，「考慮」是否提供協助。

荷莫茲海峽危機已成為全球能源市場最大的不確定因素，美國與以色列2月底攻擊伊朗以來，伊朗幾乎封鎖該航道，阻撓全球約20%油氣運輸；伊朗19日猛烈攻擊波斯灣能源設施，波及替代運輸路線，加劇市場震盪。

另據路透報導，德黑蘭政府試圖強化其對荷莫茲海峽的控制權，國會正在研議對利用該海峽進行航運、能源轉運及食品供應的國家徵收通行費和稅款。

曾代理伊朗總統職務的伊朗最高領袖顧問穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)19日表示，「運用荷莫茲海峽的戰略位置，我們可以制裁(西方)，阻止他們的船隻通過這條航道」；他強調，一旦戰爭結束，「海峽將實行新制度」，讓德黑蘭得以對那些曾制裁伊朗的國家施加海事限制。