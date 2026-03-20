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中東陷「能源毀滅戰」歐洲油氣價格暴衝

編譯易起宇／綜合報導
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卡達能源設施傳遭伊朗轟炸，布倫特原油19日盤中漲破每桶119美元。(路透)
卡達能源設施傳遭伊朗轟炸，布倫特原油19日盤中漲破每桶119美元。(路透)

中東戰事升級至新階段，多座關鍵能源設施相繼傳出遭攻擊後，國際能源市場出現恐慌式暴衝，布倫特油價19日一度飆漲近11%至每桶119.13美元，逼近2022年高點；歐洲天然氣價格一度大漲35%，來到戰前的兩倍高。市場日益擔憂這場延燒近三周的衝突，已陷入對區內的油氣設施進行相互毀滅式的報復螺旋，只會讓局勢更加難以收拾。

彭博資訊報導，伊朗18日對卡達拉斯拉凡(Ras Laffan)的主要液化天然氣(LNG)設施發動攻擊，因為稍早伊朗的南帕爾斯(South Pars)氣田遭以色列襲擊。伊朗也誓言將再攻擊其他目標。

戰事導致布倫特原油19日盤中突破119美元，不過後來略降，收在每桶108.7元，中東戰爭以來國際原油價格已飆漲約五成。英國和歐洲批發市場的天然氣價格19日盤中一度上漲超過25%，之後略為回落。目前歐洲天然氣價格是開戰前的兩倍多。

以色列與伊朗之前已多次互轟能源設施，但雙方最新鎖定的，卻都是全球一些最重要能源樞紐，外界憂心雙方將開始針對石油與天然氣基礎設施「以牙還牙」報復螺旋。南帕爾斯氣田堪稱伊朗能源產業的「皇冠明珠」，由伊朗與卡達共同經營。知情人士表示，以色列此舉意在切斷伊朗革命衛隊(IRGC)重要收入來源。

川普18日表示，美國並不知道以色列會攻擊南帕爾斯氣田，但仍出言威脅伊朗，如果卡達資產進一步遭到攻擊，將會動用美軍「炸光所有庫藏」。但以色列官員告訴Axios新聞網站，南帕爾斯這波攻擊是以色列跟美國協調之後的行動。

伊朗軍方則發表聲明說，如果伊朗能源設施再次遭到襲擊，報復性打擊將持續進行，直到「徹底摧毀」美國及其盟友在該地區的能源基礎設施。

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