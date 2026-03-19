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中東戰火現轉機 以色列承諾不動伊朗能源設施

中東戰火現轉機 以色列承諾不動伊朗能源設施 停火呼聲再起

編譯季晶晶／綜合外電
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以色列總理內唐亞胡表示，以色列日前針對伊朗南帕爾斯天然氣田相關設施的攻擊「是單獨行動」。(路透)
以色列總理內唐亞胡表示，以色列日前針對伊朗南帕爾斯天然氣田相關設施的攻擊「是單獨行動」。(路透)

中東戰火升溫之際，以色列總理以色列總理內唐亞胡周四表示，將遵從美國總統川普要求，不再攻擊伊朗能源設施。這項決定有助緩解全球能源市場的恐慌情緒，促使一度飆升的油價回穩。

內唐亞胡在記者會上坦言，以色列日前針對伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田相關設施的攻擊「是單獨行動」。該行動引發伊朗對區域能源設施的報復性攻擊，波及卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯與科威特等國，推升全球油氣價格大幅上漲。川普對此表達不滿並出面制止。

在美方要求下，以色列態度轉趨克制。川普周四在白宮表示，「我告訴他（內唐亞胡）不要這樣做，他不會再做，我們關係很好，行動是協調的。但有時他會做一些事，如果我不喜歡，那麼——我們現在不會這麼做。」此舉顯示華府對能源戰升級高度警惕。

此一轉折迅速反映在市場情緒。儘管布蘭特原油一度衝上每桶119美元，創2022年以來新高，但隨著以色列表示將聽從美呼籲，不再攻擊能源設施，價格回落至約108美元。

然而，衝突已對區域能源基礎設施造成實質損害。卡達表示，其全球最大液化天然氣出口設施遭攻擊，損失恐達每年200億美元，修復時間長達五年；沙烏地阿拉伯紅海煉油廠遭無人機擊中；阿聯因飛彈殘骸關閉天然氣設施；科威特兩座煉油廠起火；伊拉克則因伊朗中斷天然氣供應導致發電受阻。能源戰外溢效應已全面浮現。

在此背景下，國際社會停火的呼聲日益高漲。阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合呼籲伊朗停止攻擊，同時強調各國根據國際法擁有自衛權。沙烏地外長費瑟警告，沙國的克制並非「毫無限度」，並指利雅德與德黑蘭之間的關係已「徹底破裂」。沙國不排除採取軍事行動。

歐洲領導人則敦促美伊展開停火談判。黎巴嫩總理薩萊姆在接受CNN專訪時指出，川普是最有能力結束這場戰爭的關鍵人物。

另一方面，美以戰略目標分歧也逐漸浮現。美國國家情報總監加巴德坦言，美方重點在削弱伊朗軍力，但以色列更聚焦於政權層級的打擊。內唐亞胡甚至指出，伊朗政權已出現「裂痕」，顯示以方仍試圖動搖德黑蘭核心權力。

戰事進入第20天，已造成逾4,100人死亡，其中約四分之三在伊朗。美軍也損失13名人員，並傳出F-35戰機受損迫降。五角大廈同時向國會追加2,000億美元戰費，顯示美方正為長期衝突做準備。

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