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19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

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19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

世界新聞網王若馨／即時報導
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伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，伊朗19日處決今年1月參與示威的三名男子，並施以公開絞刑，其中一人上周剛滿19歲，是伊朗國家摔角隊選手。

這是伊朗官方首次宣布執行與示威有關的死刑，當時的抗議曾遭政府強力鎮壓。

川普總統在伊朗政府鎮壓示威期間，曾公開呼籲不要處決抗議者。

伊朗去年12月底因民生成本高漲引發民怨，隨後演變為全國性的反政府示威潮，並於今年1月8日和9日達到高峰。

人權團體指出，三人未經公平審判即被處決，且供詞是在酷刑下取得。

兩名消息人士向CBS證實，被處決者之一為19歲的伊朗國家摔角隊選手穆罕默迪(Saleh Mohammadi)。

▲ 影片來源：X平台@AlinejadMasih（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

伊朗司法機構旗下網站「米桑線上」(Mizan Online)表示：「在1月動亂中涉嫌謀殺並為猶太復國主義政權及美國執行任務的3名定罪者，已於今晨被處以絞刑。」

該網站指出，三人涉嫌殺害兩名執法人員，並被控犯下「與真主為敵」(moharebeh)的死罪。

人權團體指控安全部隊在鎮壓過程中造成數千人死亡，伊朗當局則將抗議歸咎於美國與以色列

總部設於美國的「人權活動通訊社」(Human Rights Activists News Agency)統計，衝突造成超過7000人死亡，其中多數為示威者，並警告實際數字可能更高。

德黑蘭當局則承認動亂中有超過3000人喪生，並將暴力事件歸咎於「恐怖行動」。

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