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7人求澳洲庇護5撤回 伊朗女足返鄉 人權團體批伊恐嚇親人

編譯中心／綜合18日電
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伊朗女子足球代表隊18日抵達土耳其伊斯坦堡，轉機前往東部的厄德爾。（路透）
伊朗女子足球代表隊18日抵達土耳其伊斯坦堡，轉機前往東部的厄德爾。（路透）

澳洲參加女足亞洲盃的伊朗女子足球代表隊18日穿越土耳其邊境回到伊朗，結束充滿波折的返鄉旅程。此前，隊中5名成員撤回她們向澳洲提出的庇護申請，並決定返國，目前僅剩兩人留在澳洲。

路透報導，伊朗女子足球代表隊因拒絕在女足亞洲盃首戰唱國歌，被伊朗國營電視台貼上「戰時叛徒」標籤；在返國後恐有遭受迫害的風險之下，代表隊6名球員和一位後勤人員獲得澳洲核發人道簽證。但是其中5人後來改變主意而決定返國，並與自從上周離開雪梨後，就一直待在馬來西亞吉隆坡等待返國的其他隊友會合。

這些球員赴澳洲參與女足亞洲盃後，再從澳洲經吉隆坡與阿曼抵達土耳其。土耳其多安通訊社（DHA）發布的畫面顯示，身穿伊朗國家隊運動服的球員們步行穿越伊斯坦堡機場的入境區域。

球隊18日抵達土耳其伊斯坦堡，然後轉機前往東部的厄德爾（Igdir）。

隊員們拖著行李步出機場，在航廈前交談，隨後登上開往邊境的巴士。有球員對著電視鏡頭微笑並揮手致意。經過大約兩小時車程抵達邊境後，她們在古爾布拉克（Gurbulak）關卡辦理護照查驗，隨即跨境進入伊朗。

伊朗足球協會（Football Federation Islamic Republic of Iran）上周表示，那些改變心意的球員將與其他隊員一同返國，「再次回到家鄉與親人團聚、獲得祖國接納」。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）18日在社群平台X發文寫道：「女子足球隊員及教練團都是祖國的孩子，伊朗人民擁抱他們。」他補充道，他們「讓（伊朗伊斯蘭共和國的）敵人失望，並未屈服反伊朗勢力的欺騙與恫嚇」。

人權團體多次指控伊朗當局以恐嚇親人或威脅查封財產等方式，對人在海外的運動員施壓，藉此阻止他們叛逃或發表反對這個伊斯蘭共和國的言論。

伊朗女子足球代表隊8日在澳洲參賽，有5名成員撤回向澳洲提出的庇護申請並決定返國，...
伊朗女子足球代表隊8日在澳洲參賽，有5名成員撤回向澳洲提出的庇護申請並決定返國，目前僅剩2人留在澳洲。（美聯社）

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