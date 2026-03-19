「為了伊朗」聲援戰爭受難者 美伊歌手巴黎合唱募款

巴黎15日舉行「為了伊朗」籌款音樂會，共20位藝術家參與。伊朗流亡饒舌女歌手朱斯蒂娜（圖中著領帶者）與美國饒舌歌手麥克賴德（圖右戴帽者）合唱，以音樂表達不懼強權，呼籲人民團結。(中央社)

由國際特赦組織支持，巴黎日前舉行「為了伊朗 」籌款音樂會，向戰爭中的受難者致意與聲援。伊朗流亡饒舌歌手朱斯蒂娜（Justina）與美國饒舌歌手麥克賴德（Mike Ladd）合唱，以音樂表達不懼強權，呼籲人民團結。

「為了伊朗」音樂會於15日晚間在巴黎老牌爵士樂廳New Morning舉行，齊聚多位流亡歐洲各國的伊朗音樂家、以及在巴黎的中東各國與美國音樂家。法國知名演員安娜莫拉莉也在場朗誦詩歌，共計20多位藝術家參與，吸引至少500位觀眾。

伊朗女性饒舌歌手朱斯蒂娜表示，她已流亡瑞典5年。她在音樂會中表演兩首作品，一首是「德黑蘭」（Tehran），是她出生與成長的城市，歌詞傾訴對故鄉的思念；另一首為兩周前發行的單曲Rangi，意指多彩與自由，呼籲此刻的人民應團結在一起。

法國電視台Canal+曾於2022年報導朱斯蒂娜為伊朗地下饒舌樂的代言人。報導指出，現年36歲的她早於17歲便以創作展開抗爭。面對伊朗政府禁止女性不能獨自演唱，以及2007年起禁止饒舌樂，朱斯蒂娜毫不畏懼。

朱斯蒂娜說：「現在的伊朗太吵雜了，所有事情正在發生--戰爭、革命、抗議、經濟危機…我聽不到任何聲音。」

美國饒舌歌手麥克賴德表示，自己是百分百的美國人，同時也是白人、黑人、原住民。他指出參與音樂會不只是為了伊朗，也是在聲援世界各地如巴勒斯坦、蘇丹、剛果、甚至是台灣人民的處境。

賴德說：「人民必須挺身而出，宣告我們無所畏懼。因為人民面對的並不只是國家，而是全球經濟結構。世界上的億萬富翁正掌控著一切，人民必須彼此連結。」

法國知名演員安娜莫拉莉（Anna Mouglalis）在現場與音樂家即興合作，朗誦兩首來自黎巴嫩與巴勒斯坦詩人的作品。她說：「這場音樂會看似微不足道，卻成為一種重要的抵抗。音樂讓我們凝聚在一起，使感受不僅停留在痛苦與挫折，而是轉化出能量。」

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