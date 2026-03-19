最大氣田遭以轟炸 伊朗報復攻擊卡達全球最大天然氣設施

以色列攻擊伊朗全球最大天然氣田位置圖。（資料來源╱美聯社）

規模全球最大的伊朗 南帕爾斯(South Pars)天然氣田18日受到以色列 轟炸，能源價格大幅飆升，布倫特(Brent)原油期貨從18日開盤時大約每桶101元漲至接近109元，到了美東下午4時52分，漲幅已經超過7%，來到111.23元。西德州中級原油(WTI)上漲約4%，來到每桶100.04元。德黑蘭揚言要攻擊整個波斯灣地區的能源設施做為報復。

最大油氣設施遭輪番轟炸 能源價格狂飆

卡達18日稍後表示，拉斯拉凡工業市(Ras Laffan Industrial City)遭受伊朗飛彈攻擊，嚴重損壞。拉斯拉凡工業市是全世界規模最大的液化天然氣(LNG)出口設施所在地。

伊朗與卡達共同經營的南帕爾斯氣田18日傳出多處爆炸，杜哈當局譴責這次空襲是「有針對性的攻擊」。卡達外交部發言人安薩里(Majed al-Ansari)說，伊朗南帕爾斯氣田是卡達北部氣田的延伸，以色列在目前區域出現軍事緊張升溫的情況下，對氣田相關設施展開攻擊，是「危險且不負責任的一步」。

事件發生後，伊朗中央軍事指揮部發布警告說，針對這次攻擊的強烈回應迫在眉睫，預告波灣地區能源設施恐將遭遇新一輪攻擊。

伊朗革命衛隊特別警告平民百姓撤離沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達的能源設施。

川普政府先前對攻擊伊朗石油設施持反對態度，以色列官員則對Axios新聞網站指出，南帕爾斯這波攻擊是以色列跟美國協調之後的行動。美聯社報導，美國事前知道以色列這項攻擊行動；這次攻擊行動不是針對出口油氣，南帕爾斯田主要是供給伊朗國內所需。

南帕爾斯氣田受到攻擊之前，卡達便因為伊朗無人機攻擊拉斯拉凡及梅薩伊德工業市(Mesaieed Industrial City)，已於3月2日被迫暫停主要液化天然氣生產。

安薩里說，持續攻擊中東能源設施，將對世界經濟造成嚴重破壞。

卡達外交部說，卡達根據國際法保障的自衛權，對攻擊保留做出回應的權利。

卡達是僅次於美國的全球第二大液化天然氣出口國。產業情報分析機構Kpler統計，卡達占全球液化天然氣出口量近20%。

中東石油、天然氣基礎建設遭受攻擊風險升高，伊朗戰爭引發的大規模能源斷供恐將惡化。花旗集團(Citigroup)分析師報告說，布倫特原油第二季、第三季恐漲到平均130元。

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