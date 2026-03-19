以色列持續精準擊殺伊朗高官 伊情報部長也遭「殲滅」

以色列表示已除掉伊朗情報部長哈蒂柏。圖為他前年5月在德黑蘭出席會議。(美聯社)

以色列 國防部長卡茲(Israel Katz)18日宣布，伊朗 情報部長哈蒂柏(Esmail Khatib)在以色列夜間空襲中「遭到殲滅」，但伊朗當局尚未證實哈蒂柏身亡的消息。以色列持續升高對伊朗的軍事行動，精準打擊情報體系高層。

英國廣播公司報導，哈蒂柏於2021年由已故伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)任命，他長年任職於情報部門及最高領袖辦公室，並因為曾涉及「針對美國及其盟友的重大惡意網路活動」而遭美國制裁。

卡茲指出，以色列總理內唐亞胡和他已授權軍方，擊殺已鎖定的伊朗高階官員「無需額外批准」，代表相關行動已轉趨常態化。

華爾街日報報導，以色列持續針對性地鎖定伊朗政權重要成員，伊朗最高安全官員拉里賈尼(Ali Larijani)13日還曾公開現身首都德黑蘭集會，強調「勇敢的人民、勇敢的官員、勇敢的領袖，這樣的組合不會被擊垮」；結果17日，德黑蘭郊外一處情報據點遭以色列飛彈空襲，拉里賈尼等人當場身亡。

同樣在17日，以色列根據線報消息，鎖定伊朗強硬派民兵組織「巴斯杰」(Basij)指揮官蘇雷曼尼(Gholamreza Soleimani)，並在他與副手藏匿於林間帳篷時出擊狙殺。

類似行動凸顯以色列不僅透過空中打擊，也仰賴情報滲透與在地線民，逐一瓦解伊朗內部安全網絡。

以色列迄今已對數千個伊朗目標投下約1萬枚彈藥，其中2200多個與伊斯蘭革命衛隊(IRGC)、巴斯杰及其他內部安全部隊有關，造成數千人死傷；攻擊範圍從總部、指揮中心、警察局、體育場，到許多以色列情報部門認定伊朗政權人員出沒的地點。

以色列情報機構「摩薩德」(Mossad)探員甚至打電話警告一名伊朗資深警官，說道：「我們對你的一切瞭若指掌，你已被列入黑名單」，威脅若不轉而支持民眾，「下場會和你的領袖一樣」。

但學者分析，單靠空襲難以推翻政權。華府智庫「華盛頓研究所」(Washington Institute)的資深伊朗問題專家納迪米(Farzin Nadimi)表示，若伊朗政權安然度過危機，可能會變得更狂妄且危險，「這將是(伊朗)政權的明顯勝利，其中包含可預期和不可預料的後果」。

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