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紐時：以色列斬首戰術讓伊朗更難退讓 未必符合戰略

編譯張佑生季晶晶、莊瑞萌／綜合報導
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以色列這次攻打伊朗，將「斬首戰術」推到戰略核心位置。圖為印尼雅加達美國大使館外，抗議者聲援伊朗，踩踏以色列國旗。(歐新社)
以色列這次攻打伊朗，將「斬首戰術」推到戰略核心位置。圖為印尼雅加達美國大使館外，抗議者聲援伊朗，踩踏以色列國旗。(歐新社)

紐約時報分析，以色列這次攻打伊朗，將「斬首戰術」推到戰略核心位置。斬首行動或許是目前「最有效」的手段，但是否能達成長期政治目標，仍高度存疑。這也意味戰略與戰術之間已出現落差。

川普政府宣稱已「在功能上摧毀」伊朗彈道飛彈能力，取得對伊朗空域的全面優勢。但戰事第三周，伊朗仍持續向卡達、阿聯與以色列發射飛彈與無人機，顯示德黑蘭的反擊能力並未如美方所言枯竭。半島電視台引述專家指出，透過戰術調整與非對稱作戰，伊朗仍維持具威懾力的攻擊能力。

戰術上，伊朗已由早期密集齊射，轉為零星發射一至兩枚飛彈或無人機，鎖定民用與能源設施，目的在於消耗防空系統並製造心理壓力。學者形容，這屬於「騷擾式攻擊」，軍事效果有限，但足以維持區域緊張。

分析認為，德黑蘭正以低成本武器對抗美以高成本防禦。德國國際與安全事務研究所專家艾濟茲分析，伊朗試圖將對手拖入消耗戰，賭對手防禦系統將先於其攻擊能力耗盡。

回顧歷史，從1972年慕尼黑奧運事件後的全球追殺，到第二次巴勒斯坦起義期間的大規模定點清除，以及2024年擊殺真主黨領袖納斯拉勒，斬首戰術成為以色列安全體系的一部分。這些案例證明，該策略在削弱敵方組織運作上具有實質效果，但這些組織往往不會因此消失，而是轉為低強度、長期存在的威脅。

部分以色列安全專家認為，如果壓力持續升高，伊朗可能在核計畫或飛彈發展上讓步。但這種推論有一個前提：伊朗內部存在足夠強的務實派，且能在權力重組中勝出。

但美以擊殺伊朗最高領袖哈米尼與其家族成員，可能使伊朗政權更難退讓。一名消息人士說，「你殺了一個人，接替的人可能更激進。你還殺了他的父親與妻子，你覺得他會更理性嗎？」

伊朗國安會秘書長拉里賈尼是少數被視為「務實派橋梁」的人物，把他除掉反而可能讓革命衛隊等強硬勢力進一步主導決策。這種結果，明顯背離美國和以色列希望伊朗妥協的初衷，戰後的不確定性更強化保衛現有政權的動機。

半島電視台資深政治分析師比沙拉(Marwan Bishara)則指出，以色列持續鎖定包括政治人物在內的伊朗高層領導人，並非戰爭中的常見做法，直言以色列正「把這場戰爭變成一個暗殺產業」。

他表示：「在戰爭中，不會從殺害政治領導人開始，包括民選領導人。這種暗殺計畫帶有幫派性質，是恐怖主義行為，並非戰爭常態。」他並指出，每當有領導人遭擊殺，伊朗方面都會反覆強調體制依然穩固，單一領導人的死亡不會導致體制崩潰。

不過，比沙拉也認為，這種說法在很大程度上或許成立，但「量變會引發質變」，亦即每一次額外的擊殺或暗殺，都可能進一步侵蝕統治體系。

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