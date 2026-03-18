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伊朗議長：衝突若結束 荷莫茲海峽也不會恢復戰前狀態

編譯中心／綜合17日電
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荷莫茲海峽。（路透檔案照）
荷莫茲海峽。（路透檔案照）

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）17日警告，即使目前的衝突結束，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通也不會恢復戰前狀態。

中央社引述法新社報導，卡利巴夫在一則英文社群媒體貼文中表示：「荷莫茲海峽的情勢不會回到戰前狀態。」

此外，獲得伊朗支持的伊拉克強大武裝組織「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）新任安全首長阿薩夫（Abou Moujahed al-Assaf）說，真主黨旅17日要求所有「外國士兵」撤離伊拉克。

阿薩夫在聲明中說：「伊拉克局勢不穩是因為美國惡意存在，等到最後一名外國士兵離開伊拉克領土後，安全才能實現。」

真主黨旅被華府列為「恐怖組織」，是「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）一員。「伊拉克伊斯蘭反抗運動」天天宣稱對美國在伊拉克和中東地區的利益發動攻擊，而且一直要求美軍撤離。

此外，中央社引述路透報導，一名伊朗高層官員17日表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）拒絕經由兩個國家轉達、有關緩和與美國關係或停火的提案。

該官員表示，穆吉塔巴在他的首場外交政策會議上，對美國及以色列的復仇立場「非常強硬且嚴肅」，但這名官員未說明穆吉塔巴本人是否親自出席會議。

美國聯手以色列對伊朗的戰爭已進入第三周，造成至少2000人喪生，衝突看不見盡頭。

綜合媒體報導，川普17日表示，他「並不害怕」在伊朗部署美軍地面部隊，也不擔心會重蹈越戰覆轍。

川普在白宮橢圓形辦公室與愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)一同受訪時，回應有關於伊朗戰爭的提問。

有記者問道：「如果你在伊朗部署地面部隊，你是否擔心這會變成另一場越戰？」川普回應：「不會。我什麼都不怕。」他並表示，美國也考慮過摧毀伊朗的能源基礎設施。

「我們可以在一小時內就把他們的電力系統打掉。」川普說：「他們什麼都做不了。」

川普先前曾表示，如果有必要，他會派遣地面部隊，但對於在何種情況下會發動地面入侵，並未提供進一步說明。

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