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紐時：以色列對伊朗領導階層接連斬首 未必符戰略利益　

編譯張佑生／即時報導
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伊朗國安會秘書長拉里賈尼被視為領導階層的少數務實派，已遭到以色列空襲身亡。（路透）
伊朗國安會秘書長拉里賈尼被視為領導階層的少數務實派，已遭到以色列空襲身亡。（路透）

紐約時報分析，以色列在對伊朗戰事中，正將「斬首戰術」推到戰略核心位置。從擊殺伊朗實質領導人拉里賈尼，到早先空襲造成最高領袖哈米尼身亡，行動不只是戰術層級的成功，更被包裝為對伊朗政權穩定性的直接打擊。以色列總理內唐亞胡甚至公開表示，這類行動將為伊朗人民「掌握自己命運」創造條件，顯示戰略目標已超越單純軍事削弱，轉向政治重塑。

然而，這種高度依賴精準暗殺的戰法，也暴露出一個關鍵問題：以色列究竟是在執行一套完整戰略，還是因為具備能力而持續使用這項工具。分析直言，斬首行動或許是目前「最有效」的手段，但是否能達成長期政治目標，仍高度存疑。這種「因為做得到所以繼續做」的邏輯，往往意味戰略與戰術之間已出現落差。

從歷史經驗來看，以色列確實長期仰賴此類行動。從1972年慕尼黑奧運事件後的全球追殺，到第二次巴勒斯坦起義期間的大規模定點清除，再到2024年擊殺真主黨領袖納斯拉勒，斬首戰術已成為其安全體系的一部分。這些案例證明，該策略在削弱敵方組織運作上具有實質效果，但也同樣顯示，這些組織往往不會因此消失，而是轉為低強度、長期存在的威脅。

支持者認為，目前情勢仍可能複製過去「成功案例」。例如納斯拉勒遭擊殺後，真主黨最終接受停火，顯示領導層被削弱確實可能改變決策計算。部分以色列安全專家也認為，如果壓力持續升高，伊朗可能在核計畫或飛彈發展上出現讓步。但這種推論有一個前提：伊朗內部存在足夠強的務實派，且能在權力重組中勝出。

問題在於，拉里賈尼正是少數被視為「務實派橋梁」的人物。他能同時與溫和派與強硬派合作，具備一定調和能力。其死亡反而可能讓革命衛隊等強硬勢力進一步主導決策。換言之，原本可能導向談判的政治空間，反而被壓縮，戰爭邏輯被強化。這種結果明顯背離美國和以色列希望迫使伊朗妥協的初衷。

伊朗領導層的「板凳深度」遠超外界想像，即使最高領袖遭擊殺，也能迅速由其子或其他強硬派接替。這意味著斬首戰術難以達到「系統性崩潰」的效果，只能造成短期混亂。類似情況也曾出現在哈瑪斯與真主黨，領導層幾乎被清除後，組織仍能持續運作。簡言之，斬首的震懾力不容質疑，但很難光靠斬首達成戰略目標。

以色列與美國至今仍未提出清晰、可實現的戰爭終局。所謂「創造條件讓人民推翻政權」，在現實中可能需要數年甚至更長時間，且涉及龐大社會成本。對依賴體制生存的數百萬人而言，戰後的不確定性反而強化保衛現有政權的動機。

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